Quinteros descarta el conflicto con el plantel de Colo Colo: "No sé quién lo inventó y le miente a la gente"

Colo Colo sufrió sobre los últimos minutos. Pero de todas maneras pudo celebrar una victoria en la 13° fecha del Campeonato Nacional 2023, pues venció por 2-1 al Audax Italiano gracias a los goles de Leonardo Gil y Carlos Palacios, que dejaron el tanto de Gonzalo Sosa apenas como un descuento en el estadio Monumental.

Luego de eso, el director técnico de los albos, Gustavo Quinteros, conversó con TNT Sports y entregó sus sensaciones del encuentro. "La lectura es más o menos esa. 1T fue bueno, muy parecido a lo que hicimos contra Boca, que fue lo mejor del año por protagonismo y jugar en campo rival. Hoy también. Fuimos a buscar el partido, generamos situaciones. El 2T perdimos la pelota, no aguantamos arriba", dijo el entrenador al periodista Daniel Arrieta.

Pero también tuvo tiempo para hablar de otro tema: el supuesto quiebre entre él y el plantel colocolino, algo que desmintió. Eso sí, lo hizo cuando fue consultado sobre el porqué de la titularidad de la Joya pese a la expulsión ante los Xeneizes. "Fue un foul de atrás que estoy seguro que si lo cometía Boca no le sacaba la roja", recordó el argentino-boliviano sobre la decisión del juez brasileño Raphael Claus.

"Nos pasó acá con River en la Copa, era un foul y doble amarilla de Díaz y nos terminan haciendo el gol. Pero como fue Palacios lo expulsó. No es un empujón, una trompada o un codazo, que es una agresión directa", agregó el adiestrador de 57 años antes de dar paso a un elocuente mensaje para disipar los rumores.

Quinteros: "Tenemos mucha armonía en el grupo, lo que se dijo es mentira"

Frente a una eventual sanción deportiva para Carlos Palacios por esa tarjeta roja tras la patada sobre Valentín Barco, Quinteros se metió sin presión alguna al otro tema. "Aparte no estamos pendientes de los castigos, tenemos mucha armonía en el grupo. Lo que se dijo es totalmente mentira, no sé quién inventó y le miente a la gente de que hay problemas, conflictos y demás", aseguró el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia.

"Estamos cada vez mejor, desde que llegué nunca hubo un conflicto, todo lo solucioné de manera interna, hoy estamos mejor que nunca. Estamos cada vez más cerca y llegamos a un nivel alto contra Boca y un nivel muy bueno que si lo mantenemos, podemos pelear en los dos frentes. Estamos contentos por que se ganó", precisó Quinteros.

Y añadió que "lo que mostró el equipo contra Boca, esos 60 o 65', es lo que este equipo es, salvo pequeños detalles a mejorar. El equipo jugó muy bien, el primer tiempo tuvo una posesión de 70 contra 30 vs. un equipo grande. Estamos felices de llegar a ese nivel. Ojalá que no nos falten jugadores", y dejó una alarma que se encendió ante los itálicos. Fue por un músculo de Leonardo Gil...