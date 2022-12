Este martes 27 de diciembre Colo Colo volvió de sus vacaciones para los chequeos de rutina en la clínica MEDS, en paralelo continúa la búsqueda de refuerzos para la temporada 2023 y uno de los nombres que empezó a sonar en estas últimas horas es la del paraguayo Blas Armoa, actual jugador del Tigre de Argentina.

En ese contexto, es que en Redgol te comentamos quién es Blas Armoa, el nuevo interés de Colo Colo para la temporada 2023.

¿Quién es Blas Armoa?

Blas Armoa es un jugador paraguayo de 22 años y que juega de extremo en el Tigre de Argentina, aunque su pase pertenece al Sportivo Luqueño de Paraguay.

Armoa hizo su debut en el profesionalismo el año 2017 y ha sido seleccionado juvenil en el Campeonato Sudamericano sub 17 del 2017, la Copa Mundial sub 17 del mismo año y el Campeonato sudamericano Sub 20 de 2019.

En la última temporada Blas Armoa disputó 23 encuentros entre la Liga Profesional de Argentina, Copa de la liga y la Copa Argentina, anotando 8 goles y asistiendo en tres oportunidades a sus compañeros.

Si bien el interés de Colo Colo por Blas Armoa es real, deberá competir su fichaje con el Tigre argentino, elenco que tiene una opción de comprar prioritaria y que puede hacerla efectiva hasta el 31 de diciembre del presente año.

Mercado de fichajes de Colo Colo:

Altas: Erick Wiemberg, Fernando de Paul, Ramiro González, Matías Moya.

Renovados: César Fuentes.

Bajas: Bryan Soto (Préstamo), Matías Zaldivia, Luciano Arriagada, Carlo Villanueva, Williams Alarcón, Javier Parraguez, Gabriel Costa, Óscar Opazo y Gabriel Suazo (libre), Omar Carabalí y Juan Carlos Gaete (Préstamos), David Tati (Préstamo).

