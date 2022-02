Leonardo Véliz, vieja gloria del Cacique, piensa que el equipo de Gustavo Quinteros no logra afiatarse ni hacer buen fútbol pues abusan de las pelotas aéreas.

El empate de Colo Colo ante La Serena desnudó las falencias del equipo de Gustavo Quinteros, que jamás pudo mostrar superioridad ante su rival en La Portada. Un hecho que preocupó mucho a sus hinchas, a históricos del club y también a los comentaristas deportivos.

Uno de los que analizó el juego del Cacique fue Leonardo Véliz, quien detalló lo que vio del Cacique en estas dos primeras fechas, dejándole muchas dudas el andamiaje del cuadro Popular, uno de los candidatos al título.

"Lo vi la otra vez contra Everton y le costó una enormidad ganarles. Claro, pusieron el bus, los salvavidas y hasta la Quinta Vergara en el arco, pero le costó mucho", comenzó diciendo en diálogo con Redgol.

Luego señaló que "fijándome como entrenador, Colo Colo es puro centro, parece un equipo paraguayo. Opazo malos centros, Suazo malos centros, Lucero las ve pasar. La pelota parece un dron, todo el rato por arriba".

Por lo mismo pide que haya "gestación de buen fútbol, para sacarle partido a Lucero, necesita tener un buen asistidor". Y por lo mismo, piensa que el mediocampo debe variar con respecto a lo que fueron las primeras fechas.

"Pizarro las dos veces que entra de titular lo sacan, pues es muy intrascendente. Con Fuentes se ve otro Colo Colo, porque pisa el área, el chiquito Pizarro nunca lo hace. Quinteros ha sido tozudo con Pizarro, que no es que sea mal jugador, pero para este Colo Colo que tiene que abrir defensas, se le va a complicar", explica.

Finalmente no le gusta la crítica del DT al arbitraje. "Que le eche la culpa al árbitro Quinteros no lo veo mucho. De hecho no lo veo para la Selección Chilena. Siempre se recurre al técnico que está en el peak, con buenos resultados, por eso es más un clamor popular", cerró.