Peñarol advierte que no viajará a Chile para jugar ante Colo Colo: “Nosotros vamos acatar al Gobierno y no a la Conmebol”

La polémica se encendió con la publicación de la programación de la Copa Libertadores, pues varios clubes, en voz de sus dirigentes, han recriminado que se imponga una fecha para disputar el certamen continental.

Ante ese escenario, Evaristo González, Secretario General de Peñarol, se refirió a esa situación emplazando a la Conmebol y advirtiendo que si el Gobierno de Uruguay les recomienda que no viajen a Chile para jugar ante Colo Colo, ellos no lo harán para salvaguardar la salud de sus jugadores.

“A nosotros nos pasaron las fechas, ya nos habían llamado para esto, pero nos sorprende. Miramos con muchísima preocupación, nos sorprende de sobremanera que Chile, Argentina, Brasil y Perú aún más, son países que están muy comprometidos. Nos preocupa que tengmoas que viajar y jugar en Chile, es un tema grave. Nuestra responsabilidad como club es no poner en riesgo a nadie del plantel”, mencionó en Deportes en Agricultura.

Evaristo González señaló que tienen preocupación de viajar a Chile por el complejo panorama del coronavirus.

En la misma línea, complementó que “en este momento Colo Colo, Peñarol y a todos los equipos que participan en la Libertadores son un rehén. Te voy a decir algo: acá se necesita un permiso del Estado, acá no entra una delegación del país que sea si no cumple un cantidad de normas sanitarias. Entonces ¿cómo piensas que puede llegar a jugarse cuando todo tu equipo va a estar en cuarentena?”

“El que viene estará en cuarentena, el que va o vuelve estará en cuarentena. Ponte en el caso que Chile no nos ponga en cuarentena a nosotros, pero cuando volvamos a Uruguay estaremos en cuarentena. Nosotros vamos acatar al Gobierno y no a la Conmebol eso que quede claro, no vamos a desacatar lo que diga el Gobierno y si ellos nos recomiendan que no viajemos, no lo haremos”, sentenció.

De esta manera, a pesar de que el máximo organismo del fútbol en Sudamérica publicó las fechas de la fase de grupos de la Libertadores, aún no existe seguridad que se pueda disputar por el temor que significa viajar por el continente.