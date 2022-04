River Plate y Atlético Tucumán igualaron 1-1 en la antesala de la visita del conjunto millonario a Colo Colo este miércoles, en el estadio Monumental, por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, en un choque clave para los dos líderes de la serie.

La igualdad no dejó satisfecho al equipo de Marcelo Gallardo, que tuvo como portavoz a Paulo Díaz. El chileno reconoció que el duelo se le hacía "muy difícil de analizar. No pudimos encontrar espacios. Con once tipos metidos atrás era bastante difícil. Nos vamos con un empate amargo y esperemos sumar de tres en el próximo partido".

El repliegue del equipo decano incomodó y mucho a River. "Obviamente nos va a costar, con once tipos metidos en el área es muy difícil. Tuvimos que buscar pelotas aéreas, y no es tanto nuestro fuerte. Tenemos jugadores de media y baja estatura y nos cuesta un poco. Pero esperamos seguir mejorando para sumar de tres el próximo partido".

La mención de Colo Colo no alteró el discurso de Díaz, que en 2015 fichó por el Cacique bajo el mando de Pablo Guede, pero sólo pudo jugar cinco partidos en un semestre. Ahora volverá al Monumental con otra responsabilidad.

"Dependemos de nosotros, esperamos sumar de tres (puntos) y empezar a asegurar la clasificación. Es un partido de Copa Libertadores, para ojalá obtener los tres puntos y quedarnos con la punta", sentenció el seleccionado nacional.

Además del empate, River lamenta la baja del experimentado capitán, Enzo Pérez. Se trata de una contractura muscular y el Muñeco Gallardo no quiso descartarlo. "Vamos a ser pacientes para ver cómo se va recuperando", explicó el estratega bandasangre.