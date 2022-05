Después del término de la primera rueda, en Deportes en Agricultura debatieron al respecto de lo que necesita el Cacique para dejar la inestabilidad pensando en el segundo semestre. Pato Yáñez tiene claro que los refuerzos son vitales, pero Caamaño cree que Quinteros, más que nuevos nombres, necesita tener listo un plan B para cuando las cosas no salen.

Colo Colo igualó 0-0 con Ñublense en la fecha 15 del Campeonato Nacional 2022, que marcó el término de la primera rueda del torneo, y más allá de haber quedado como campeón de invierno por diferencia de goles en Macul quedan sensaciones amargas por lo que han sido los últimos partidos. Y para eso tanto Patricio Yáñez como Cristián Caamaño tienen sus soluciones.

Así, tanto el exfutbolista albo como el periodista deportivo aprovecharon su espacio en Deportes en Agricultura para referirse a lo que necesita el Cacique pensando en lo que se viene para la segunda rueda, y mientras uno cree que los refuerzos son vitales otro piensa que Quinteros debe trabajar variantes tácticas.

Yáñez fue el primero en dar su opinión al respecto, y el ex seleccionado nacional está convencido de que la contratación de jugadores en puestos clave es lo primero que deben hacer en el estadio Monumental si quieren seguir peleando por el título para la otra mitad del campeonato criollo.

“Yo creo que tiene que reforzarse Colo Colo, necesita imperiosamente traer jugadores", destacó de entrada el Pato, quien después se refirió a los puestos que, para él, son donde Gustavo Quinteros necesita refuerzos de manera urgente.

Así, Yáñez destacó que el director técnico argentino nacionalizado boliviano "necesita un volante, no sé si la llegada de Martín Rodríguez que está con alguna chance, pero necesita urgente un 9 también. Yo creo que un 9 le vendría bien a Colo Colo”.

Eso sí, ese no fue el final del diálogo. Y es que después Caamaño tuvo la oportunidad de hablar y apuntó que “yo no sé si es tanto nombre lo que necesita Colo Colo como sí tener un plan B más aceitado, cosa que tenía el año pasado".

"Cuando fallaba el plan A, Colo Colo encontraba alternativas no solamente de jugadores, sino que de sistema. Pasaba rápidamente a cuatro o dos delanteros, de dos punteros a dos 9, yo creo que hoy Colo Colo está demasiado aferrado a ese triángulo central de Fuentes-Pavez-Gil y al ser esos tres jugadores piezas inamovibles ha quedado casado a ratos Quinteros y le ha faltado lucidez para encontrar movimiento o cambios durante el partido que le puedan dar alternativas", complementó.

Tras eso, el también rostro de ESPN destacó que "en el partido con Ñublense quedó muy atrapado Colo Colo, al punto que ni siquiera los cambios lograron darle un matiz distinto al equipo. Siguió buscando, igual como lo hizo en el primer tiempo, pero ahí era un equipo corto, con juego entre líneas, no había quien pusiera la pelota al piso para afinar un poco el vértigo".

"Colo Colo a lo mejor físicamente soportó bien el partido, pero no tuvo la pelota en el segundo tiempo y ahí te cansas más. Entonces cuando el equipo se hace más largo los volantes tienen que hacer más recorrido y sin el balón ni poder presionar, los delanteros también se agotaron y no estaban concentrados para hacer la presión que requiere Colo Colo, desgraciadamente se les escapó de las manos", apuntó.

Para cerrar, Caamaño destacó que "no encontró respuestas Quinteros, tampoco cambió el formato, y yo creo que a partir de ahí pienso que Quinteros tiene que buscar un plan B. Si no le resulta y no abre la cuenta en el primer tiempo, en todos los partidos se ha complicado. Y a partir de ahí uno dice ‘bueno, Quinteros siendo tan inteligente le ha costado esta temporada, más allá del rendimiento bajo de algunos jugadores, haber ideado un plan B para la oncena”.