Eduardo Berizzo fue presentado como nuevo director técnico de la selección chilena y en la rueda de prensa el argentino ya avisó que apoyará su trabajo en los jóvenes. La discusión es cuál será el lugar de la generación dorada y jugadores como Alexis Sánchez y Arturo Vidal en la nueva Roja del Toto.

En Radio Agricultura, Cristián Caamaño analizó una de las frases de Berizzo al respecto: “es lo que tiene que declarar un seleccionador, que el jugador no es pasado ni futuro, es presente”, dijo el rostro de la 92.1.

El periodista agregó que “se va a rodear de esos jugadores que conoció cuando tenían apenas 20 años y se querían comer el mundo. Hoy son otros futbolistas, con caracteres distintos, con millones de dólares y títulos, con mundiales en el cuerpo y exitosos en la Copa América. No serán esos muchachos que estaba dispuesto a aprender de Bielsa, están más grande. Pero Berizzo los va a seguir ocupando hasta que no les den las piernas u otro los saque, no creo que vuelvan todos evidentemente, porque ya se empiezan a quedar en el camino por la edad y rendimiento”.

“Ya pasó con Jara, Beausejour, Pinilla, Valdivia… si no rendían no venían. Así pasará con Vidal y Alexis, quizás no será tanto si son o no titulares en sus equipos, pero si se prolonga una situación de algún jugador en la banca en un medio no tan competitivo, irán relegando la consideración de Berizzo”, sentenció Caamaño.

Por su parte, Patricio Yáñez confía en lo que pueda hacer el Toto en la Roja, pero le pida que mantenga a los jugadores de la generación dorada sólo si su rendimiento así lo amerita.

“Berizzo está calificado para dirigir a la Roja, ojalá que tome buenas decisiones. Y que el camino que pavimente tenga mucho que ver con darles oportunidades a aquellos que han estado en la selección con poca participación y que los de mayor edad, la generación dorada, si muestran rendimiento y él considera que van a aportar, bien”, manifestó el ex delantero.

Pató Yáñez sentencia: “si no, que no convoque a aquellos que en algún momento fueron figuras importantes con Bielsa, Sampaoli, Borghi, Pizzi o Rueda y Lasarte, que insistieron en nominar jugadores o uno se los pedía porque el resto no aportaba. Que ocupe un once distinto, con varios nombres que crezcan y desarrolle a jugadores que están estancados”.