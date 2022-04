El destacado comentarista deportivo se refirió en Deportes en Agricultura a las opciones que tiene Colo Colo para sustituir a Juan Martín Lucero en caso de que no llegue al clásico ante Universidad Católica y disparó que en Macul "no hay ningún reemplazante de nivel" para el argentino.

Patricio Yáñez no quiere ver ni en pintura a Christian Santos ante Universidad Católica: "Es jugar con uno menos"

Este fin de semana el fútbol chileno se viste de gala ya que la fecha 11 del Campeonato Nacional 2022 recibe un nuevo clásico donde Colo Colo tendrá que visitar a Universidad Católica en el estadio San Carlos de Apoquindo, y los albos todavía no saben si podrán contar con Juan Martín Lucero.

El delantero argentino de 30 años, que es una pieza vital en el ataque del equipo de Gustavo Quinteros, salió reemplazado en el útlimo partido ante Cobresal por molestias físicas y en el Cacique esperan ansiosos por conocer el resultado de los exámenes preventivos que se realizó recientemente.

Por lo mismo, el debate en la previa del encuentro ha girado en torno a si el exariete de Vélez Sarsfield podrá estar o no ante los cruzados, y en Deportes en Agricultura también debatieron al respecto. Y ante la idea de que en Macul lo quieran guardar para el duelo con River Plate por Copa Libertadores fue Patricio Yáñez quien sacó la voz.

Por eso desde el panel le advirtieron a Patricio Nazario Yáñez que el Cacique tiene algunas variantes para reemplazar a Lucero, y no dudó ni un segundo para disparar que “no, no tiene".

"No hay ningún reemplazante de nivel, poner a Christian Santos es jugar con uno menos, pierdes un potencial importante, no tiene Colo Colo en estos momentos, que es lo que buscan en estos momentos para un par de meses más, un 9 de verdad de cierto peso y que le compita a Lucero”, concluyó.

“Yo creo que están los dos partidos en la misma línea de importancia, tú podrás decir River es River y es Copa Libertadores, pero el en el torneo local si llegas a perder contra Católica…", advirtió.

"¿Tú crees que va a dosificar contra la UC? Me refiero a que dura la definición, si ponerlo contra Católica o guardarlo, porque ese clásico para mí es tan importante como la Copa Libertadores en términos de la importancia, la caja de resonancia evidentemente que es más River, pero dentro de los objetivos primarios de Colo Colo está el torneo local, que no consigue hace muchos años", complementó.

Tras eso, el exjugador de Colo Colo y Universidad de Chile destacó que "entonces tampoco es decir ‘sí, lo dejo o no lo dejo, lo guardo’, sino que yo creo que van a esperar hasta último momento para poder contar con Lucero para el partido contra Católica y también contra River”.

Ahora, habrá que esperar primero por conocer detalles más profundos de las molestias físicas de Lucero y después cual será la decisión final que tome Gustavo Quinteros con respecto al delantero y ver si estará o no presente a Universidad Católica este domingo desde las 12:30 en San Carlos de Apoquindo.