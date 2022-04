Esta noche cuando Colo Colo enfrenta a River Plate por la Copa Libertadores, los ojos estarán puestos en lo que pueda hacer Pablo Solari en la cancha del estadio Monumental, donde la esperanza está puesta en el jugador argentino.

Tal como la tiene su familia, donde Víctor, su papá, que es hincha de River Plate a morir estará con la camiseta alba puesta esperando el triunfo del equipo de Gustavo Quinteros.

"Siempre he sido hincha de River, se lo he inculcado a ellos en la familia. Pero hoy eso se corta, somos 100% colocolinos", comentó el mayor de los Solari en conversación con TNT Sports.

Tan de River, que hasta su apodo es Matado pero asegura que no es por el ex delantero de la selección chilena: "No me dicen Matador por Marcelo Salas, ojalá hubiese sido por eso, fue para River un crack y lo admiré mucho", destaca.

"Para mí Marcelo sí, Alexis ni hablar, es otro crack y como vos decías están Francescoli, Ortega, River siempre ha sacado buenos jugadores. Soy admirador de eso. También está Aimar", enfatiza.

Eso sí, ya tiene claro que si esta noche a su hijo le toca mover las redes, celebrará un gol contra su amado River Plate.

"Si hace un gol Pablo lo grito con todo. Me he enfrentado a equipos donde nací y lo primero es la camiseta que tienes puesta. Se olvida del resto, la actitud con tu camiseta es lo primero. Incluso si jugara con sus hermanos lo haría a muerte. Al otro día se puede hablar de algo", detalla.

Pese a todo, asegura que igual le hizo un pedido a Pablo, para que cambiase su camiseta tras el partido y él pueda tener, porque, a pesar de su fanatismo, tiene pocas poleras de los millonarios.

"Lo primero que le dije fue que cambie de camiseta y me la dé, tiene un par de amigos de River que juegan ahí. Con Pocchetino comparte representante y jugaron en Talleres, y con Enzo Fernández fue a la selección cuando fueron a España. Seguro con ellos cambia algo", explica con la cara llena de risa.

Pero ojo, que todos saben que Solari estuvo cerca de dejar Colo Colo a principio de temporada, donde revela el consejo que le dio a su hijo para seguir en Macul.

"La Libertadores le iba a dar un buen respaldo, ha hecho dos buenos partidos y tomó la decisión de quedarse, que me parece que fue una buena decisión. Mi opinión cuando me consultó fue que me parecía tener prudencia, arriesgar y jugar en Colo Colo. Además de agradecer, porque Colo Colo lo hizo debutar", finalizó.