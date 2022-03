Pablo Solari era un de los nombres que no convencía en el comienzo de la temporada 2022. Pero el argentino está acostumbrado a aparecer en momentos importantes, y como tal, lo hizo en la goleada de Colo Colo sobre Universidad de Chile (4-1) en el estadio Monumental.

El Pibe participó en los dos primeros goles del Cacique, que inclinaron tempranamente la balanza del Superclásico, pero por sobre todo supo desarmar la banda izquierda de los azules, donde se echaba el hombro a Junior Fernandes, Marcelo Morales y Bastián Tapia para llegar a fondo con autoridad.

En el balance, el hombre nacido en Arizona reconoció que le dolieron las críticas. "Cuando dicen que no siento la camiseta, da bronca. Uno sabe como la siente, pero no puedo hacer todo bien, soy humano", explicó en conversación con TNT Sports.

En ese sentido, el ariete trasandino explicó su actitud frente a las críticas. "Trato de no darle mucha bola a la gente que dice que es hincha y no lo es. Mis compañeros me dan confianza, ante Audax y Huachipato no anduve bien, pero soy autocrítico. Si hoy hubiera terminado mejor, habríamos hecho más goles", subrayó el atacante.

"Veníamos mal y supimos revertir la situación"



Pablo César Solari asegura que la presentación de Colo Colo fue clave. "Ganamos este partido porque veníamos mal y supimos revertir la situación. Teníamos que volver a ser lo que éramos. Era frustrante que no nos salieran las cosas porque trabajábamos muy bien, pero gracias a Dios nos salió un partido increíble", expresó el veinteañero.

De la misma manera, reconoció la exigencia que le hace el entrenador colocolino, Gustavo Quinteros. "Siempre me pide el uno contra uno, que siempre fue mi fuerte, el mano a mano. Me falta afinar el último toque, la terminación. El día que lo haga podré asistir mejor a mis compañeros", avisó.

Finalmente, aseguró que no sufrió desconcentraciones por las ofertas que llegaron desde el exterior, específicamente del América de México. "Siempre estuve enfocado en Colo Colo, se lo hice saber a Gustavo. Le dije que no manejaba nada de lo que se estaba diciendo, sólo mi representante y el club. Que mi cabeza estaba en Colo Colo y si me tocaba salir, lo sentiría porque quiero mucho al club", completó.

En su próximo partido por los albos, Solari sumará 50 presentaciones de carácter oficial, con diez goles y ocho asistencias en el registro. Desde su debut a fines de 2020, se quedó con los títulos de la Copa Chile 2021 y la Supercopa 2022.