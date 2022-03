Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan este domingo en la edición 191 del Superclásico. El Cacique buscará estirar su racha invicta en el estadio Monumental ante los Azules, en un partido clave para ambos elencos ante su complejo arranque de temporada.

En la previa, Mauro Olivi conversó con RedGol y adelantó lo que será el choque del fin de semana. "Es increíble que después de tanto tiempo no pueda conseguir un resultado positivo la U. Son muchos los años. Estando bien o mal, Colo Colo siempre sale victorioso de esos partidos", reflexionó.

El Pampa, que jugara en el Cacique años atrás, no hay otra opción más que vencer al Bulla. "Espero que se siga alargando. No sé si en otra parte del mundo existe un récord como el clásico de Colo Colo y la U".

De hecho, Olivi se mostró preocupado pero optimista en que el club levantará el rumbo tras su duro inicio de torneo. "Creí que este era el año de Colo Colo. Lo creo todavía, estamos ahí y está todo nuevo".

Elogios a Quinteros y Solari

Mauro Olivi no solo tuvo palabras para el encuentro, sino también para dos que serán protagonistas: Gustavo Quinteros intentará recuperar el camino para pelear el título con Colo Colo, mientras que Pablo Solari buscará reencontrarse con su mejor versión.

El Pampa tuvo elogios para el DT del Cacique. "A mí Quinteros me encanta. Se nota que tiene llegada con los jugadores, que hablan bien de él. Es un tipo centrado, que no vende humo, que defiende a sus jugadores y se pone por delante en los momentos malos. Da la cara, es un técnico que respeto mucho".

Olivi no se la quiso jugar con un resultado, pero sí postuló al Pibe como la gran estrella del Superclásico. "Me encanta Solari. Es un pibe que tiene mucha proyección, el club hizo un esfuerzo enorme para retenerlo. Me encantaría que Colo Colo pueda ganar y que él sea figura, para retribuir la confianza a lo que hizo el club, porque le debe haber costado unos buenos pesos y que hoy sigan disfrutando de ese jugador".

En esa misma línea y para cerrar, Olivi abordó la opción de nacionalizar al argentino para que juegue en la selección chilena. "Hay que ver qué quiere el jugador. Cada uno quiere representar a su país y después va viendo. Estar en la selección es importante, eso es su decisión. Más allá de nacionalizarlo o no, hay que ver lo que decide él".