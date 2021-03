Pablo Mouche entrena con Boca Juniors y quiere quedarse: "Las esperanzas nunca se pierden"

Pablo Mouche fue uno de los jugadores a los que se le dijo adiós de cara al próximo Campeonato Nacional en Colo Colo y su situación no es nada agradable pues actualmente se encuentra sin equipo, pero tiene una pequeña posibilidad de regresar a uno de sus antiguos clubes, Boca Juniors.

El delantero actualmente se encuentra entrenando con los xeneizes para mantenerse en forma pero el vínculo puede ir más allá ante la posibilidad que tiene la institución por la grave lesión que sufrió Eduardo Salvio, una ruptura de ligamentos, que le permitirá fichar a jugadores de la liga de Argentina o que se encuentren libres, lo que sucede con el ex del Cacique.

El atacante tiene el deseo de volver a vestir la camiseta de los de La Bombonera, la cual defendió ya entre 2005 y 2012. "Hoy me encuentro con el pase en mi poder, entrenando en Argentina. Estoy abierto a escuchar cualquier interés, si es de Boca no hay duda de que me siento en una mesa a charlar en cualquier momento", afirmó al programa radial Boca de Selección.

Mouche, de 33 años, tiene cercanía con el Consejo de Fútbol del equipo. "Con Román siempre tuve una buena relación, no fuimos nunca amigos. Siempre una relación de respeto, compañerismo, pero no tuve contacto con el Consejo. Con Raúl (Cascini) me he cruzado en algún evento", puntualizó.

"Una noticia triste la lesión de Salvio, yo la tuve dos veces, una en cada rodilla, le deseo la mejor de las fuerzas. Se abrió esta puertita, las esperanzas nunca se pierden, si está el llamado, yo feliz de escuchaYo creo que Boca tiene los jugadores y el plantel para hacer un buen año, una buena Copa Libertadores, un buen torneo. Calidad sobra", apuntó Mouche.