En Colo Colo no le temen a River Plate y van a buscar los tres puntos a Argentina en Copa Libertadores: "El querer ir a ganar siempre no cambiará"

Colo Colo va en busca de una hazaña para poner un pie en los octavos de final de la Copa Libertadores. Este jueves desde las 20:00 horas el Cacique visita a River Plate en el Monumental de Núñez por la quinta fecha de la fase de grupos del torneo.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros está en el segundo lugar del Grupo F y se mantiene a tres puntos de los Millonarios. De ganar, llegará a 10 puntos y se jugará el pase a la próxima ronda ante Fortaleza en la Ruca de Pedrero.

Lo que está en juego es fundamental, no solo por los puntos, sino por la prueba de fuego para un plantel que quiere hacer historia. Este lunes en conferencia de prensa, Óscar Opazo abordó lo que será el duelo del jueves y dejó claro que van con todo.

"Llegamos de la mejor manera. El triunfo con Coquimbo nos sirvió para llegar con confianza ante River, lo necesitamos, es un partido importante por lo que se está definiendo en el grupo. Si sacamos un buen resultado, quedamos a poco de clasificar", recalcó el Torta.

Óscar Opazo cree que Colo Colo llega en mejores condiciones al haber rotado a sus jugadores en la última fecha del Campeonato Nacional. "Estos días hemos descansado bien, con Coquimbo salió todo a la perfección y pudimos guardar a jugadores que venían tocados. Estamos motivados para el partido con River".

En esa misma línea, el Torta enfatizó en que el Cacique está convencido de poder ganar en Argentina. "Hemos tratado de jugar de la misma manera en cada cancha, país y torneo que nos toca participar. Eso no va a cambiar nunca. Puede variar la presión, pero el querer ir a ganar siempre no cambiará. Estamos con esa mentalidad, de ir a buscar los tres puntos y se verá en el partido, pero la forma no cambia nunca".

La estrategia para desafiar a River Plate en su casa

Colo Colo le hizo partido a River Plate en Santiago, pero dos errores terminaron costando una derrota que todavía duele. Ahora, en Argentina, el Cacique quiere dar el gran golpe para así llenarse de confianza con miras a los octavos de final.

"Son partidos mucho más intensos que el campeonato local. Es un equipo de envergadura, River está en los top de Sudamérica. Esperemos que le partido del jueves sea a nuestro favor, daremos el 101 por ciento para que el trabajo le sirva al equipo. El once tiene que estar preparado para en ese partido estar en la perfección y así traernos un resultado positivo", reiteró Óscar Opazo.

Si bien Colo Colo ha mantenido una forma de juego, no extrañaría que en Argentina arriesgue menos. Sin embargo, el propio Torta descartó que se vayan a meter atrás. " Quizás la presión puede variar, pero son detalles que no cambian el juego. No vamos a cambiar, sea de local, de visita, Libertadores o torneo nacional. Vamos a buscar los partidos, trataremos de proponer, de llegar por bandas, generar juego. Mentiría si digo que cambiaremos la forma de jugar".

"Se mostró buen juego, pero más allá de variar el esquema, hay que estar aplicado a la hora de defender. Equipos como este no te perdonan, tienes que estar en tu máxima concentración al atacar para definir de mejor manera. Aquí generamos ocasiones, tuvimos para empatar y tenemos que estar concentrados para que esos pequeños grandes detalles que definen un partido te permitan ganar o empatar. Hay que estar a full", cerró.