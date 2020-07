Nicolás Maturana sanguchito de palta con la relación dirigentes-jugadores: “No hemos conversado el tema con la gente del club"

Este sábado los jugadores de Colo Colo volvieron al Estadio Monumental para iniciar la primera fase de entrenamientos. Ante esa situación muchos esperaban que los dirigentes y futbolistas tuviesen esa “conversación” que los acercara, tras el conflicto que los dejó cobrando el seguro de cesantía.

Sin embargo, fue el propio Nicolás Maturana, una de las personas más activas durante esta pandemia de coronavirus, quien en conversación con DaleAlbo reveló que ese esperado diálogo entre ambas partes aún no ocurre.

“No hemos hablado de ese tema. Estamos enfocándonos en entrenar y ponernos mejor físicamente y después yo creo que se hablará”, partió mencionando.

El futbolista ha sumado algunas citaciones a la banca de suplentes, pero no ha sumado minutos oficiales esta temporada con el Cacique. (FOTO: Agencia Uno)

En la misma línea, complementó que “no hay mucho más que saber, no hemos conversado el tema con la gente del club, cómo lo podemos solucionar, no se sabe nada todavía”.

Finalmente, se refirió a las opciones que tiene de volver a jugar con la camiseta del Popular, a pesar de no ser considerado en esta temporada ni por Mario Salas y Gualberto Jara.

“Ojalá jugar y poder aportar algo para mi equipo. Si no me toca jugar desde afuera no más, apoyar a mis compañeros para que tengan una buena campaña”, sentenció.