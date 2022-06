Nicolás Díaz cambia de aires y no seguirá en el Mazatlán en la próxima temporada. Este jueves, el elenco mexicano oficializó su salida del club, lo que de inmediato llamó la atención de Colo Colo, que busca refuerzos para la segunda rueda.

Ante la lesión de Emiliano Amor, en el Cacique están atentos a los defensores que puedan negociar y no veían con malos ojos al zaguero chileno. Sin embargo, en cosa de horas a los albos les llegó un portazo por parte del círculo del jugador.

En conversación con RedGol su padre, Italo Díaz, reveló que no está en los planes de Nicolás volver al fútbol chileno. "Me sorprende la noticia. Él tiene para rato allá", dijo antes de soltar una bomba. "Ya lo vendieron a otro equipo".

¿Cuál es ese equipo? Por ahora su familia prefiere esperar hasta que sea oficial. "Hay muchos jugadores que dicen que van y terminan no haciéndolo. Por eso, hasta que no firmen, no diré nada".

"Lo ha hecho bien y por eso pusieron los ojos en él, pero no es el momento, en mi opinión. Ellos tienen que volver después (...) Independiente de los clubes que puedan requerirlo, para nosotros lo más importante es que sigan haciendo carrera afuera", agregó.

El papelón de Aníbal Mosa en 2020 que aleja a Nicolás Díaz de Colo Colo

No cualquiera se niega a jugar por Colo Colo y bien lo sabe Nicolás Díaz. El defensor ya estuvo en el pasado en los planes del Cacique e incluso fue anunciado por Marcelo Espina, pero un verdadero papelón de Aníbal Mosa complicó todo.

Cuando Mario Salas estaba a cargo del plantel, los albos fueron a buscarlo a Palestino y las cosas iban bien encaminadas. Sin embargo, un conflicto entre el entonces presidente y Jorge Uauy terminaron por sepultar sus opciones.

Pablo Guede también tuvo que ver, ya que en ese momento llegó junto al Morelia a ofrecerle contrato. Esto llevó a que el jugador se fuera a México, donde se encuentra hasta ahora definiendo su futuro.

De esta forma, Nicolás Díaz desecha la opción de llegar a Colo Colo y todo apunta a que seguirá en el extranjero la próxima temporada. El Cacique pierde una carta y deberá seguir buscando opciones para reforzarse de cara al Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa Sudamericana.