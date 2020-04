Nicolás Díaz cuenta por qué no llegó a Colo Colo: "Hubo una pelea entre los presidentes"

Nicolás Díaz tuvo todo listo para llegar a Colo Colo a inicios del 2020, incluso Marcelo Espina lo dio como refuerzo oficial para el Cacique, pero finalmente nada de eso pasó.

En conversación con el CDF, el joven defensor de Palestino contó por qué no llegó al conjunto de Macul y dejó en claro que el no tuvo ninguna injerencia al respecto.

"Yo estaba concentrado en el Preolímpico Sub 23, el tema no pasó por mí, decidieron entre ellos. Hubo una pelea entre los presidentes de Colo Colo y Palestino y ahí no me pude meter", expresó.

Nicolás Díaz en Palestino

Para finalizar, el defensor contó su sueño en la selección chilena. "Jugar en la Roja con Paulo Díaz es un sueño que tenemos, pero hay que ir paso a paso y disfrutar a los que están", sentenció.