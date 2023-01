Ignacio Jara y su salida de Colo Colo: "Quinteros me dijo que no iba a tener muchas chances"

Después de no estar en los planes de Colo Colo para 2023, Ignacio Jara encontró una nueva oportunidad en Cobreloa. El volante regresó a su club formador para reforzar el mediocampo loíno y pelear el ascenso bajo las órdenes de Emiliano Astorga.

Jara no pudo tomar protagonismo en 2021 con la camiseta alba y, luego de un préstamo a Unión Española, se le comunicó que no tendría chances en el equipo. Así lo detalló él mismo en conversación con Las Últimas Noticias, donde reveló el diálogo que tuvo con Gustavo Quinteros antes de su salida.

"Me hice los exámenes en la clínica Meds junto a mis compañeros, viajé a Argentina y sabía que debía jugármela desde muy atrás. Antes de viajar tuve acercamientos de otros clubes, pero me la quería jugar en Colo Colo y no se me dio", lamentó el volante.

"Cuando vi que no había ninguna posibilidad, que no jugué ningún amistoso, ni un minuto, me dije ‘ya está’. Conversé con Gustavo Quinteros y fue sincero, me dijo que no iba a tener muchas chances. Quedó todo claro y me tocó salir", siguió.

"Con sentimientos encontrados porque me quería quedar, la gente me sigue mostrando su cariño y yo quería mi revancha, pero por algo pasan las cosas y tengo este nuevo desafío", comentó después.

Sobre este nuevo paso por Cobreloa, donde peleará por lograr el anhelado ascenso que al club se le escapó en 2022, Jara aseguró que quiere revancha. "Con Cobreloa tuvo mis mejores años, el último antes de irme debe haber sido el mejor: jugué, me fui al extranjero, llegué a la selección chilena y le afecto de la gente ha sido muy grande. Espero devolverle esa energía que me entregan siempre", cerró.