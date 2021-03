Miiko Albornoz ya es jugador albo: "Sólo quiero mostrar mi juego en la cancha y hacer lo mejor para Colo Colo"

Miiko Albornoz fue presentado este sábado pasado el mediodía como nuevo fichaje de Colo Colo para la temporada 2021. El jugador con pasado en Suecia y Alemania se mostró animado y con ganas de demostrar su juego en el Cacique.

El defensor de 30 años fue oficializado como el cuarto refuerzo de los albos para el presente año, donde esperan dejar atrás los fantasmas del descenso y comenzar a pelear arriba para retornar al terreno internacional.

"Siempre había dicho que me gustaría jugar en Chile. Cuando Colo Colo me contactó y me presentó el proyecto me sentí muy bien en volver a Chile para jugar acá. Jugaré en uno de los equipos más grandes de Sudamérica", comentó Albornoz en su presentación.

Miiko está al tanto de que su arribo a Colo Colo no estuvo exento de polémica debido a una causa judicial del pasado, lo que ocasionó que su fichaje no lograra convencer del todo a algunos timoneles albos, sin embargo, espera ganarse la confianza con fútbol:

"Tengo que respetar todas las opiniones de los dirigentes. Solo quiero mostrar mi juego en la cacha y hacer lo mejor para Colo Colo. Estoy muy contento y feliz de estar en Chile. No he tenido el tiempo de todavía hablar con Gustavo Quinteros, pero ya habrá tiempo para hacerlo", comentó.

Miiko quiere demostrar su valor junto a los albos. FOTO: Colo Colo

Albornoz se mostró feliz de arribar al Popular, agregando que "en Suecia y en Europa saben quien es Colo Colo. Es el máximo ganador en Chile y el único campeón de la Libertadores".

El chileno-sueco sabe que los hinchas albos esperan mucho de él, por lo que envió un tranquilizado mensaje asegurando que entregará todo de sí:

"Mi expectativa es que voy a mejorar como jugador, tengo mucha experiencia en Europa y voy a aprender del juego de Chile. Estoy muy feliz de estar aquí. Tengo muchas metas con Colo Colo", dijo el zaguero.

Albornoz cerró detallando: "he entrenado muy en Suecia, estoy muy bien físicamente y muy bien preparado hacerlo lo mejor posible con Colo Colo. Quiero demostrar lo mejor acá. Soy un jugador al que le gusta ganar. Colo Colo es un grande en Sudamérica y voy a dar todo para que el equipo".

Colo Colo tiene su primer apretón de la temporada el 21 de marzo, cuando como campeón de la Copa Chile enfrentará a Universidad Católica por la Supercopa 2020, a partido único, y podrás verla en vivo y en directo por las pantallas de TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports ingresando aquí.