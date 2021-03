Jorge Valdivia y la posibilidad de ir a Coquimbo Unido: "Hablé con Tito Tapia. Todo puede ser, no me cierro a nada"

Jorge Valdivia aclaró paso a paso el porqué de su no llegada a Unión Española en conversación con TNT Sports, pero además da luces respecto a su futuro.

El Mago contó que tuvo contacto con Héctor Tapia, entrenador de Coquimbo Unido, y pese que no tiene nada claro, no le cierra la puerta al dream team que pretende armar el cuadro pirata.

"Cuando salió lo de Coquimbo, Carlos Carmona me preguntó si iba a ir. Hablé con Tito (Tapia), lo conozco de Colo Colo y establecimos una buena relación de trabajo", explica.

Valdivia deja en claro que quiere seguir jugando y le parece una buena alternativa la posibilidad de jugar en Coquimbo y devoverlo a Primera División.

"Todo puede ser, no me cierro a nada. No es malo encarar ese desafío de jugar en Primera B como lo hizo Esteban, Jean y Carlos. Es un equipo que mueve mucha gente. Quiero ir a un lugar donde confíen en mí", cerró.

Las próximas horas serán claves para el futuro de Jorge Valdivia y sólo él tiene la última palabra respecto a donde seguirá regalando magia.