Jorge Valdivia va con todo contra Luis Baquedano: "Que él me diga que soy mal elemento es para retirarse"

Jorge Valdivia no se guardó nada contra Luis Baquedano, gerente general de Unión Española, por segunda vez en el día luego que el directivo lo culpara de no cumplir su palabra para ser fichaje del equipo para la próxima temporada del Campeonato Nacional y luego de dar su versión por redes sociales también lo hizo en medios de comunicación.

El exjugador de Colo Colo tenía adelantado su arribo a Santa Laura pero fue señalado por el gerente en entrevista en RedGol. "Ya no está listo, no cumplió su palabra. Estábamos cerrados, faltaban los exámenes y firmar el contrato cuando dijo que no", apuntó el directivo con mucha contundencia.

"Estoy sorprendiendo que Luis Baquedano diga que soy mal elemento. Le tengo que recordar que él fue uno de los artífices de la quiebra de Colo Colo, se echó a la mayoría del plantel de Unión Española en el estallido social con el tema del seguro de cesantía", afirmó en entrevista a Todos somos técnicos en TNT Sports.

Jorge Valdivia: "Tengo rabia y estoy sorprendido por Luis Baquedano"



El "Mago" explicó en #TodosSomosTécnicos por qué no llegó a @UEoficial

El Mago no tuvo ninguna contemplación contra el representante de los hispanos. "Que venga a públicamente a decir que soy un mal elemento es para retirarse del fútbol, pensé en hacerlo en ese minuto", afirmó.

Valdivia hizo énfasis, nuevamente, en lo que había expresado previamente en sus redes sociales en cuanto a los términos económicos y las cláusulas deportivas que, en su versión, fueron cambiadas luego de las primeras conversaciones que sostuvieron en días previos.