¡Bomba! Jorge Valdivia le da un portazo a Unión Española y le caen con todo: "Demostró que no es un buen elemento"

Luego de su opaco regreso a Colo Colo, Jorge Valdivia estaba muy cerca de ser nuevo jugador de Unión Española. Los hispanos han sacudido el mercado de pases de cara a la próxima temporada y querían al mago en sus filas, pero finalmente se quedaron con las ganas.

Cuando ya existía un acuerdo de palabra y solo faltaban los exámenes médicos para poner la firma, el 10 metió un amague gigante y les pegó un portazo en la cara. El mediocampista finalmente decidió no aceptar la oferta, dejando al rojo plantado.

Luis Baquedano, gerente general de Unión Española, conversó en exclusiva con RedGol y le dio con todo a Valdivia por lo que hizo. "Ya no está listo, no cumplió su palabra. Estábamos cerrados, faltaban los exámenes y firmar el contrato cuando dijo que no".

Jorge Valdivia le cerró la puerta a Unión Española y todo apunta a su reencuentro con Héctor Tapia en Coquimbo Unido. Foto: Agencia Uno

Para el directivo hispano, lo hecho por el mago es inaceptable, al punto de catalogarlo como algo malo para el plantel. "(No dio) ninguna explicación. La postura nuestra es que cuando un jugador no cumple su palabra y deja plantada a una institución como la de nosotros, con la que estaba cerrado, la conclusión que uno saca y queda claro es que no era un buen elemento".

Baquedano no bajó el tono de sus críticas y recalcó que quedó decepcionado del actuar de Valdivia. "Acá buscamos a buenos futbolistas y verdaderos profesionales, él nos demostró de que no es un buen elemento para nosotros".

Finalmente, el gerente hispano señaló que no es seguro que busquen un nuevo nombre para reforzar al plantel. "Podemos evaluar otra alternativa, pero por el momento es lo que tenemos", sentenció.

Recuerda que el Campeonato Nacional puedes vivirlo en vivo y en directo con la mejor definición en TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.