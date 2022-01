Colo Colo hizo un esfuerzo económico y compró el 80% del pase del delantero argentino Pablo Solari, por eso si ahora un club extranjero lo quiere, deben negociar con Blanco y Negro. Justamente en esa posición se encuentra América de México.

Las Águilas ya hicieron la primera oferta por el Pibe, aunque quedaron cortos, situación que analiza el ex volante del cuadro azteca, Fabián Estay, que en contacto con RedGol se dio el tiempo de hablar de la operación.

"Es realidad, América está preguntando por el chico Solari, entendiendo que el 80% del pase lo tiene Colo Colo y el resto Talleres, pero eso no creo que sea una dificultad. Hubo ya una oferta concreta del América hacia Colo Colo, la que en Chile no llamó la atención, porque entiendo que quieren que la oferta sea más alta, para que sea importante para el equipo y para el jugador, y si no llega una opción más alta Colo Colo tiene la tranquilidad de que va a tener a Solari para la Libertadores y si hace un buen papel su carta va a subir", dijo en primera instancia el Pelusa.

"Para saber si el chico Solari está preparado para jugar en el equipo más importante de México es traerlo, apostar por él, porque es un jugador que siempre puso la cara en Colo Colo, siempre fue importante, me parece que la personalidad y el fútbol para venir acá lo tiene, debe estar preparado para este tipo de situaciones, porque no solamente va a recibir ofertas de América, sino que también de otros clubes", agregó.

"Lo pidió Santiago Solari"



Además, el ahora comentarista explicó que el entrenador de América, Santiago Solari, fue quien pidió al delantero de Colo Colo, situación que desde su óptica es clave.

"Santiago Solari necesita un extremo por las puntas, y Solari aparte de jugar por las orillas tiene mucho gol, así que por ello creo que le llamó la atención su nombre a Santiago, y más encima en lo personal a mí me gusta mucho, por su carácter, porque ha defendido muy bien a una camiseta muy importante. Pablo Solari tiene las condiciones para jugar bien acá en México.

Por último, el Fabi fue enfático en comentar que "yo creo que sí andaría (en América), sobre todo si te lleva el técnico, y no un departamento de inteligencia. El chico puede, sobre todo si Santiago Solari lo pide y le va a dar la confianza".