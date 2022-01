En RedGol en La Clave, Edson Figueroa abordó la propuesta recibida en el Monumental por Pablo Solari. El Pibe interesa en México, pero el monto puesto sobre la mesa no da ni para pensarlo. Por ahora el trasandino se mantiene en Colo Colo.

Oferta por Pablo Solari es real: el monto está muy por debajo de lo que espera Colo Colo y no piensan dejar partir al Pibe

El reciente fin de semana se supo que el Club América de México está tras los pasos de Pablo Solari, el joven delantero argentino de Colo Colo. De inmediato se prendieron las alarmas en el estadio Monumental mientras algunos se tranquilizaban con la esperanza que la información nacida en tierras aztecas fuera el popular “humo” de tiempos de mercado.

Lo cierto es que la oferta por Solari es real y concreta. La buena noticia para los hinchas del Cacique es que el monto ofrecido está lejos de ser atractivo y por ahora el Pibe no se mueve de La Ruca.

Así lo informó Edson Figueroa en RedGol en La Clave: “es una realidad que llegó una oferta por Pablo Solari, es una propuesta que debe analizar el directorio. De todas formas fue una oferta baja y que es muy difícil que el directorio valide la salida”.

Edson agrega: “el jugador se va a quedar. La intención de la gerencia deportiva y el cuerpo técnico es que el jugador se quede y los montos no son atractivos”.

“Distinto sería si llegara una oferta más elevada, donde se evaluaría la posibilidad. No me hablaron del monto, pero me dijeron que es bajo para lo que esperaban”, sentenció el panelista de RedGol.

Colo Colo sigue trabajando en Argentina. El Cacique se estrena el próximo viernes 14 ante Universidad de Chile en el superclásico a disputarse en La Plata, partido de pretemporada inserto en el marco del hexagonal de pretemporada en el que también enfrentarán a Boca Juniors.