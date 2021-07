Agente de Passerini reconoce contactos con Colo Colo: “Es un grande de Sudamérica y a Lucas le interesa”

Solo es cuestión de horas para que se haga oficial la partida de Nicolás Blandi a Unión Santa Fe de Argentina. Y Colo Colo ya inició los trabajos para buscar a su reemplazante y cumplir con el gran deseo de Gustavo Quinteros: fichar a un goleador.

En ese sentido, Diego Braga, agente de Lucas Passerini, ex Palestino y actual artillero de Cruz Azul, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa y reconoció que su representado está siendo seguido por el Cacique.

“Es un club grande de Sudamérica y a Lucas le interesa, lo vemos como una buena opción”, partió diciendo el representante, al ser consultado sobre la opción de dejar el fútbol mexicano y volver al Campeonato Nacional.

Al ser consultado si existen contacto, el agente mencionó que “en algún momento preguntaron por Lucas, cómo estaban los papeles (de nacionalización), pero estaba el tema de Blandi y no tenían cupo”.

En la misma línea, complementó que “la realidad es que Lucas tiene los papeles avanzados para ser chileno, la idea es seguir avanzando con eso. Está muy cómodo en Chile".

Cabe mencionar que Passerini tiene contrato vigente con Cruz Azul por 18 meses más y acaba de consagrarse campeón de la Copa Campeones. No obstante, su continuidad no es segura, ya que no ha podido consagrarse en el fútbol mexicano: en un año defendió a Necaxa y Atlético de San Luis.