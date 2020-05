Mega-revelación de Claudio Borghi: "Me quise llevar a Diego Rivarola a Colo Colo"

La anemia de fútbol ha llevado a que el recuerdo sea parte fundamental de las noticias deportivas. Y más todavía si están comprometidos protagonistas de la actualidad, como es el caso de una buena anécdota entre Claudio Borghi y Diego Rivarola.

El ex entrenador de Colo Colo reconoció que estuvo tras los pasos del ex delantero de Universidad de Chile, justo cuando no encontraba espacio en el elenco universitario. "Me quise llevar a Rivarola a Colo Colo", confesó el Bichi en CDF.

"Con él conversé, no me animaba a hablar con un jugador para prometerle algo que no podía cumplir, le decía que lo quería y luego había que hablar con la dirigencia. Hugo Droguett fue el que quizás estuvo más cercano", recordó el técnico argentino.

"Lo fui a buscar cuando tuvo problemas de continuidad en la U. Siempre me gustó separar esta 'guerra psicológica' que se les hace a los jugadores. Muchos dicen 'nunca voy a jugar en tal club' y cuando son desechados tienen pocas posibilidades de trabajo", explicó.

"No puedo confirmar el hecho de lo que le querían pagar, pero de que lo quise junto a otros jugadores de la U que encontraba de buen rendimiento, sí", aseguró Borghi, para quien "con el respeto debido, se puede jugar en muchos equipos".

"Me acuerdo de (Javier) Margas, Cheito (Miguel) Ramírez, Jaime Pizarro que jugaron en Universidad Católica. El máximo ídolo de Universidad de Chile, Leonel Sánchez, terminó en Colo Colo siendo campeón", ejemplificó el Bichi.

"A veces nosotros malentendemos esta forma de ser ‘popular’ no respetando al equipo rival y las instituciones se respetan. Uno puede tener muy en el corazón a un equipo pero al rival se le respeta", asume el trasandino.

Y fijó una posición respecto al tema. "No quiero mezclar camisetas y si es bueno o malo, la última decisión es del jugador y su identificación no lo hizo ir a Colo Colo. Pero el tiempo demuestra que pueden ir a otro lado", advirtió.

"Vi goles de (Jean) Beausejour en (Universidad) Católica, Colo Colo y la U de Chile. Quizás antes era más difícil", completó.