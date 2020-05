Waldo Ponce desclasifica una perdida historia: "Colo Colo me ofreció cuatro veces lo que me pagaba la U y dije no"

Uno de los mejores defensores centrales que ha tenido Universidad de Chile en los últimos años es el retirado Waldo Ponce, quien recordó una historia pasada que lo acercó a Colo Colo.

El mundialista en Sudáfrica 2010 reveló que Claudio Borghi lo quiso tener en el cuadro albo, pero que no aceptó el dinero que le ofrecieron los dirigentes de Blanco y Negro.

"Hubo posibilidades de llegar a Colo Colo. Cuando estaba el Bichi (Claudio Borghi), me quería. Los dirigentes de ese tiempo, (Sebastián) Piñera y (Gabriel) Ruiz Tagle, se juntaron con mi papá y me ofrecieron cuatro veces lo que me pagaba la U en ese tiempo. Era un contrato de tres o cuatro años, pero yo soy de la U. Le dije a mi papá que no iba a ir", comentó el ex líbero.

Sin embargo, luego defendió los colores de otro rival de los azules, Universidad Católica, y explicó cómo llegó a los cruzados.

"Antes de llegar a la UC llamé a los dirigentes de la U. Me dijeron que el técnico no me quería. Después hablé con el técnico y me dice que los dirigentes no me quieren. Agoté todas las posibilidades para llegar a la U, pero desde Católica me llamaron y me dijeron que me querían. Me trataron muy bien allá, estoy muy agradecido de ellos", señaló en un IG Live con Mundocracks.