Después de días de espera, este miércoles los hinchas de Colo Colo le dieron la bienvenida a un nuevo refuerzo. Fabian Castillo fue presentado oficialmente como la séptima incorporación del Cacique para la temporada 2023, donde están llamados a ser protagonistas.

El extremo colombiano dejó el fútbol mexicano y aterrizó días atrás en nuestro país, haciendo noticia por los dichos sobre el momento en el que llega al Cacique. "No es el mejor", reconoció, aunque en conferencia de prensa explicarían bien lo que quería decir.

"Estoy muy feliz, orgulloso de estar en el club más grande de Chile y el único en haber ganado una Copa Libertadores, en la competencia varonil y femenil. Estoy orgulloso, feliz y espero estar a la altura de lo que representa este club en el país. Estoy feliz y agradecido con la gente por el recibimiento que me han hecho", lanzó de entrada.

Fabián Castillo ya tuvo su primera práctica con el plantel, quedando con muy buenas sensaciones. "Me recibieron bastante bien, me sentí muy cómo me hicieron sentir a gusto y eso es importante para mí, que estoy recién llegando".

"Todos me saludaron, me hicieron sentir uno más del grupo y eso es importante. Estoy contento por el recibimiento que me dio no solo el cuerpo técnico, sino también el grupo de jugadores. Espero llevarme bien con todos. Es una competencia sana y lo más importante es que todos estemos unidos para competir al más alto nivel", añadió.

Pero lo que todos querían saber eran las razones por las que dijo que no llegaba en un buen momento. "Debo reconocer que me expresé un poco mal al decir eso. No eran las palabras adecuadas", aclaró de inmediato.

"A lo que me refería era que había tenido poca participación en los últimos seis mese, no venía jugando con regularidad, pero físicamente me siento al 100 por ciento. No pude jugar por decisiones técnicas, pero estoy listo y preparado para afrontar este lindo reto. Espero aportar al equipo, me considero un buen jugador y espero plasmarlo dentro de la cancha", complementó.

Fabián Castillo dice estar listo para debutar con Colo Colo

Fabián Castilo realizó su pretemporada con el Juárez de la Liga MX antes de llegar a Colo Colo, por lo que viene con ritmo. De hecho, el extremo le avisó a Gustavo Quinteros que se siente en condiciones de poder jugar el fin de semana, en el estreno del Cacique en el Campeonato Nacional 2023.

"Con el profe hoy tuve la posibilidad de hablar un buen rato. Me preguntó cómo venía físicamente para empezar el domingo", detalló. "Será decisión de él de contar conmigo o no. Yo estoy disponible desde hoy para empezar el torneo".

En esa conversación con Gustavo Quinteros, pudo saber lo que esperan de él. "El profe me quiere potenciar otra vez, que vuelva a ser ese Fabián que conoció en México, que vuelva a tener confianza y pueda explotar otra vez. Siento que puedo aportar al equipo, estoy agradecido con el profe por abrirme las puertas de Colo Colo".

Finalmente detalló lo que le puede aportar al Cacique. "Lo que más le gusta al profe es que soy arriesgado, me gusta encarar, de ir siempre adelante. Esa es una de las cosas que al profe le agradó y espero aportarle eso al plantel".

"Soy un jugador de equipo, no me gusta pensar en objetivos individuales. Trato de que siempre se cumpla lo grupal, eso para mí es lo más importante. Lo grupal te lleva a tener un buen rendimiento en lo individual, así que lo principal siempre será el equipo, aportarle y acoplarme a lo que quiere el profe. Para eso me trajeron", sentenció.