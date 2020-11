Maxi Falcón y la presión que hay en Colo Colo: "Cada partido cuesta un huevo ganar, lo viví en la cancha"

Después de haberla pasado mal en los últimos meses, Colo Colo por fin se reencontró con los triunfos. Los albos derrotaron en la agonía a Deportes Antofagasta por la cuenta mínima y cierran la primera rueda fuera de la zona de descenso.

El cacique jugó uno de sus mejores partidos de esta temporada, donde todas las miradas se las llevó Maximiliano Falcón. El central uruguayo y nuevo refuerzo se vistió de figura y afirmó las labores defensivas de su equipo, ganándose hasta cortes en su rostro.

Tras el encuentro, el peluca conversó con el CDF y valoró la victoria, pero de una forma particular. Y es que el charrúa señaló que la crisis al interior en el último tiempo se sintió fuerte a la hora de salir al terreno de juego.

Maxi Falcón fue la figura de Colo Colo y ya se gana el cariño de los hinchas albos. Foto: Agencia Uno

"Creo que cada partido cuesta un huevo ganar, lo viví en la cancha, en la tele es diferente. Ya sumes 1 o 3 puntos, todo sirve", lanzó el defensor.

Por otro lado, Falcón se mostró contento por el resultado obtenido, dejando de lado su estreno con la camiseta alba. "Estoy muy contento por el equipo, más allá del debut. Se había formado una energía linda en la semana, entrenamos bien y por suerte resultó".

Una de las frases más escuchadas por Gustavo Quinteros en las últimas semanas fue que el plantel debía mantener el ritmo los 90 minutos, algo con lo que coincidió el charrúa. "Todo el equipo corrió. Él me pidió que juegue tranquilo, me eligió por eso. Los compañeros me dieron la confianza y salió todo bien".

Colo Colo celebra el volver a los triunfos pero ya debe pensar en el próximo desafío que viene por delante. Este sábado enfrentan a Palestino, un rival directo en su lucha por escalar en la tabla de posiciones y que viene tan herido como el cacique.