Maxi Falcón: "Venir a un club como Colo Colo es una oportunidad única para un zaguero de 23 años"

Colo Colo por fin recibe una buena noticia después de toda la crisis institucional generada por Blanco y Negro. Este viernes Maximiliano Falcón fue oficializado como refuerzo del cacique y enfrentó por primera vez los micrófonos en nuestro país.

El defensor uruguayo señaló estar más que contento con la oportunidad y el cariño de los hinchas en sus primeras horas como jugador albo. "Estaba muy ansioso porque se hiciera oficial y ahora estoy muy feliz de estar acá".

Falcón, que llega en lugar del lesionado Matías Zaldivia, avisó que está listo para salir a la cancha mañana ante Deportes Iquique. "Estoy habilitado, a partir de mañana estoy a la orden para lo que decida el cuerpo técnico y también para los entrenamientos".

Maxi Falcón completó ayer sus exámenes médicos y este viernes fue presentado de forma oficial como refuerzo de Colo Colo. Foto: Colo Colo

Por otra parte, el charrúa también destacó la unión de grupo que hay al interior del plantel en este momento difícil. "Me recibieron con mucha alegría. Mañana hay un partido de nuevo, se puede ganar o perder, pero los veo a todos con muchas ganas y lo vamos a sacar adelante juntos".

Su admiración por Sergio Ramos

Maxi Falcón fue consultados por sus cualidades como jugador, recalcando que "me considero un zaguero rápido, me gusta mucho romper líneas con pases o conducción. No soy muy alto, pero considero que tengo buen juego aéreo".

Fue ahí que lanzó una particular revelación y reconoció su admiración por el defensor del Real Madrid, Sergio Ramos, su ejemplo a seguir. "Me gusta mucho, es un zaguero muy completo, uno se intenta asemejar a las cualidades de él".

"En lo personal soy un jugador al que le gusta ganar todo lo que juego. Siempre trato de contagiar la buena energía, vengo en búsqueda de un crecimiento y ojalá algún día consiga un cupo en la selección nacional", agregó.

A jugarse todo por Colo Colo

El buen nivel de Falcón le pudo abrir chances a otros clubes, pero optó por venir a Chile para formarse de la mejor manera posible. "Venir a un club grande como Colo Colo es una oportunidad única para un zaguero central de 23 años. La tomo para crecer obviamente y no tengo duda de que va a salir todo bien".

Finalmente, agradeció el poder compartir con Gustavo Quinteros como técnico. "Estuve hablando con él y estaba muy contento de que llegara. Me dijo que juegue tranquilo, que venga jugando como siempre lo hice. Esa cuota de confianza que da suma mucho porque es un gran técnico. A partir de mañana estoy a la orden".