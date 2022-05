El ex delantero de Colo Colo, Mauro Olivi, conversa con Redgol, en donde se muestra gratamente sorprendido por lo que hacen los albos en Copa Libertadores y donde asegura que pueden competir de igual a igual ante River. También llenó de elogios a las campañas de Gil, Lucero y Solari.

Una nueva semana de Copa Libertadores comienza, donde en Colo Colo están con toda la expectativa porque tendrán que enfrentar a River Plate en Argentina, en un duelo que promete sacar chispas por el grupo F.

Por lo mismo, uno que sabe del fútbol de los albos es Maurio Olivi, quien en conversación con Redgol detalla que está feliz por lo que ve con el plantel de Gustavo Quinteros, donde asegura que están iniciando un camino similar al que en algún momento comenzó Marcelo Gallardo.

"La verdad que la tiene complicado. Pero lo que pasa es que Colo Colo está muy bien en el torneo local, trabajando con el técnico hace un montón de tiempo. Creo que pasa por uno de sus mejores momentos en los últimos años, porque está con una solidez, con una continuidad de trabajo que es muy importante. Es medianamente, con bastante años menos, lo que está haciendo Gallardo en River", detalla Olivi.

Por lo mismo, cree que manteniendo el juego mostrado pueden dar pelea en Argentina, entendiendo que los millonarios llegan dolidos por quedar fuera de la definición de la Copa de La Liga Profesional.

"Sí, sin duda. River está golpeado, entonces puede llegar aprovechar la situación. Colo Colo viene con un optimismo, una cosa positiva que puede llegar a generar más cosas, algo que puede llamar la atención. Puede competir de igual a igual, cosa que en otros momentos no se conseguía", destaca Olivi.

La gran base de esto, asegura, son los buenos rendimientos de Leo Gil, Juan Martín Lucero y Pablo Solari, a quienes destacan por su juego.

"Lo vi dentro del mes fue el que más asistencia generó en el mundo (Gil). Creo que el último logro a nivel mundial que se había tenido era el de Lucas Barrios. Es algo importantísimo. Lucero es un excelente jugador, tuve la oportunidad de cruzarlo en Malasia, coincidimos ahí, después se fue a México y en Argentina le fue muy bien. Solari también que ya es una realidad", destaca.

Su emoción con Paredes

Este fin de semana Esteban Paredes jugó por última vez en la cancha principal del estadio Monumental, en una despedida que dejó blanditos los corazones colocolinos.

Uno que lo vivió desde lejos fue Olivi, quien asegura que siempre tuvo una relación buena con el capitán.

"Yo tengo una cosa muy linda con él, nunca fuimos amigos, pero sinceramente lo quiero mucho. No éramos amigos de invitar a cumpleaños, pero es un tipo que admiro mucho, que entendía que no éramos amigos pero buenos compañeros. Siempre fue un líder positivo y la verdad que siempre tuve admiración por él. Me había puesto mal cuando se fue de Colo Colo y ver todo lo que le hicieron fue gratificante", destacó.