Colo Colo no fue protagonista en la cancha este fin de semana, pero sí fuera de ella. El Cacique prepara la presentación de sus dos últimos refuerzos tras la llegada al país de Matías de los Santos este domingo.

Ante la lesión y larga ausencia por delante de Emiliano Amor, en los albos decidieron ir a buscar un reemplazante que permita pelear en el plano internacional. Ahí apareció el nombre del zaguero, quien no dudó en venir apenas recibió el llamado.

Pero no fue hasta este domingo que el jugador tomó el avión hasta nuestro país. Durante horas de la tarde Matías de los Santos aterrizó en el Aeropuerto de Pudahuel y dio sus primeras palabras antes de los exámenes médicos este lunes.

"Las expectativas son muy grandes, pero faltan pasos y prefiero hablarlo mañana. Si me disculpan, no quiero que me malentiendan, pero es así. Tengo una revisión médica y después se dará la firma si sale todo bien", lanzó.

Una de las razones por las que Matías de los Santos decidió venir a Colo Colo es el llamado del propio Gustavo Quinteros. "Muy agradecido, sé lo que es esta institución. Esperemos que salga todo bien, tengo muchas ganas de que se dé y de dejar a Colo Colo bien arriba", señaló.

El arribo del zaguero se ha justificado en el tener participación internacional esta temporada, algo que lo motiva y mucho. "Es un plus y esperemos que se dé todo, vamos paso a paso. La Copa Libertadores es un plus para todos".

Para cerrar, no escondió su emoción de llegar a Colo Colo, aunque se lo toma con calma. "Es un grande a nivel nacional e internacional. Y daremos todo por el club si se da todo y si sale todo ok. Muy bien, sé que son el último campeón, así que daremos todo si sale todo ok".

Colo Colo espera por la presentación de Darío Lezcano

Colo Colo ha estado a la espera de un nueve y lo encontró días atrás, pero todavía no lo ha presentado. Darío Lezcano dejó el Juárez de México y llegó a nuestro país la semana pasada, esperando para ser anunciado oficialmente.

Sin embargo, problemas con los documentos del jugador demoraron todo el trámite. Eso sí, este fin de semana salió humo blanco y todo se solucionó, por lo que se espera que durante este lunes o martes tenga su presentación ante los medios. De hecho, este domingo ya entrenó con sus compañeros.

Colo Colo completa su plantel y, antes del límite de plazo, tiene listas a sus incorporaciones. Queda despejar la duda de si buscará un nombre más como lateral derecho, aunque todo apunta a un espaldarazo a sus juveniles.