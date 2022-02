Colo Colo está listo para su estreno en el Campeonato Nacional 2022 este domingo ante Everton. El Cacique recibe a los Ruleteros en el estadio Monumental buscando los primeros tres puntos de esta temporada.

En la previa del encuentro, Matías Zaldivia conversó con la prensa y abordó la lucha por la titularidad en la defensa. Pocos cupos para un gran número de jugadores son los que están disponibles para pelear en los tres torneos que tienen en esta campaña. "Será una linda competencia, en Colo Colo se necesita esta competencia para que todos tengamos un gran nivel en el partido".

Zaldivia prefiere evitar entrar en detalles y aseguró que espera por su oportunidad tranquilo. "Mis virtudes no las voy a mencionar, juego hace mucho tiempo acá y la clave de todo es el trabajo, va a jugar el que mejor esté en la semana y en los partidos. El año es largo y hay muchas competencias encima".

De hecho el zaguero, recientemente nacionalizado, no se complica por no ser titular. "No me quita el sueño no empezar jugando. Sé que hay una gran competencia, Maxi y Emi lo hacen muy bien, pero yo sigo trabajando por mejorar, para mantenerme sano que es lo que me ha sacado del terreno. Sólo pienso en aportar al equipo en todas las competencias, sé que tendré varios partidos".

Y no solo eso, ya que Zaldivia también destacó el aporte de los más jóvenes. "La mayoría de los chicos ya tienen un año más jugando y entrenando juntos a un ritmo de primera división, eso para un chico es importante, muchos de ellos ya tienen partidos en primera y eso no es fácil. Este año será un plus que tenemos con los demás equipos".

Elogios a Gabriel Suazo y llamado a los hinchas tras los incidentes en la Supercopa

En Colo Colo no solo celebran por su gran momento, sino también por sus seleccionados nacionales. Este martes ante Bolivia tanto Brayan Cortés como Gabriel Suazo fueron titulares en Chile, con actuaciones que se ganaron los aplausos.

En el caso del capitán, Zaldivia no dio más de alegría. "Muy contentos, Gabi para nosotros es muy importante y lo queremos mucho, es un pibe excelente. Lo conozco desde muy chico y su maduración es impresionante, todavía tiene mucho más para dar y lo demostró en estos dos partidos a nivel de selección, lo hizo de gran manera".

Pero no solo de festejos fue la conferencia del zaguero, ya que también abordó los incidentes en la Supercopa. "Sabemos que fue lamentable lo que pasó con Católica, había muchos niños y familias en el lugar donde pasó la pelea. Creo que la gente sabe que si siguen pasando estas cosas vamos a empezar a jugar sin público, de hecho de visitante estamos castigados".

Finalmente hizo un llamado a los fanáticos. "Para nosotros es importante que estén en la cancha, hay muchas familias también que esperan el fin des semana para venir a ver al equipo y eso opaca la fieste que se ve en este club. Ojalá que los que hicieron esos desmanes recapaciten, piensen que nos están perjudicando, no nos están ayudando", sentenció.