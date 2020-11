Marcelo Barticciotto muy preocupado con el Cacique colista: "Hoy la camiseta de Colo Colo pesa mil kilos"

Colo Colo juega quizás uno de los partidos más importantes de su historia, este jueves contra Audax Italiano por la fecha 19 del Torneo Nacional. Los albos reciben a los floridanos hundidos en el último lugar de la tabla.

El Cacique viene de caer contra Palestino y la reciente victoria de La Serena contra Cobresal metió a Colo Colo en el fondo de la tabla como colista absoluto. La obligación de los albos es sumar para devolver a los papayeros al último casillero, siendo este un escenario que no cambia el oscuro presente de los blancos.

“Colo Colo no tiene más, se ve una formación casi habitual. Lo que le valoro de Gustavo Quinteros es que te cuenta las cosas como son, y eso es mucho pedir. Hay técnicos que te pintan otra realidad y te dicen que jugaron bien. Reconoce que jugamos mal contra Palestino, el tema es que tiene que revertir la situación porque no tiene mucho tiempo”, dijo Marcelo Barticciotto en Radio Cooperativa.

El ídolo del Cacique agregó que “hoy la camiseta de Colo Colo pesa mil kilos en el partido. No es algo habitual ver a Colo Colo último. Quizá los extranjeros no, pero la mayoría de los jugadores no están acostumbrados a ver a Colo Colo en esa posición”.

Y sentencia: “cuando empiezas a perder y no puedes revertir la situación se generan todos los fantasmas habidos y por haber, por eso la camiseta pesa un montón. La gente cree que los jugadores no miran la tabla”.

En la previa del partido contra Audax, Colo Colo se encuentra en posición de descenso automático a Primera B. El margen se empieza a reducir y el equipo dirigido por Gustavo Quinteros no tiene más alternativa que ganar o ganar en medio de un abismo.