Una mancha negra en la historia de Colo Colo es lo que le tocó vivir a Marcelo Barticciotto el 2010. El ídolo del Popular, que levantó la Copa Libertadores y como técnico le dio un Campeonato Nacional a los albos, fue agredido por un grupo de personas cuando llegó al Monumental a inscribir su candidatura para ser presidente.

En ESPN reabrió esa herida, comentando lo que sucedió en Macul. "Fue un momento muy desagradable, porque no me lo esperaba, pero para aclararlo yo sabía que esa gente no era hincha de Colo Colo, sino que estaban ahí por intereses y en definitiva estaban mandados también", indicó.

En aquella ocasión, Cristián Varela era el timonel y su contendiente a la presidencia. Y ante una pregunta de Jorge Valdivia, Barti reveló que "sí, los mandó la gente de Blanco y Negro". Agregó que "los que me agredieron fueron los que comandaban en ese momento la Garra Blanca, y ellos tenían una muy buena relación con la gente que estaba en el club, que es mejor ni nombrarlos".

El 7 del pueblo indicó además que "me afectó por el momento, pero después lo entendí porque dije que no eran hinchas de Colo Colo. Es que muchos de repente dicen 'eres tan colocolino y te agredieron los hinchas'. Y no fue así, los hinchas no me agredieron".

El actual comentarista cerró manifestando que "después me pidieron disculpas, me escribieron y me dijeron que alguien se había salido de control y que no era la idea golpearme ni agredirme".