Marcelo Barticciotto a Esteban Paredes: "Uno como jugador representativo tiene que caminar bien derecho"

Esta semana el plantel de Colo Colo a través del Sindicato de Futbolistas Profesionales informaron que cederán posiciones en la pugna que arrastran hace semanas con Blanco y Negro.

El capitán del equipo, Esteban Paredes, ha sido el encargado de manejar las negociaciones en representación de los equipos, y desde ese lugar ha acaparado varias críticas.

Marcelo Barticciotto en un tono más conciliador asegura que “no soy quien para juzgar a Esteban. Me parece que está es una situación complicada, porque los dardos van para él y no está negociando solo, más allá de que es líder, el capitán, el que tiene que poner la cara. Detrás de él hay otras caras que quizás no salen públicamente y tienen injerencia en la decisión.

En todo caso el ídolo albo reflexionó sobre el papel que cumple Paredes. "Lo que sí, uno como jugador representativo tiene que caminar bien derecho, porque si se sale de la raya es juzgado, es criticado. Y a varios futbolistas de los de hoy les está pasando eso”, cerró.