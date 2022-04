Manuel De Tezanos analizó el duelo de Colo Colo frente a River Plate, con victoria por 1-2 para los argentinos en el estadio Monumental de Santiago, por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2022.

El rostro de Radio Agricultura cree que incluso los albos merecieron y pudieron conseguir algo más, pero errores como el del arquero Omar Carabalí se pagar caro en Copa Libertadores.

“Era para empate, pero lo pudo ganar Colo Colo con más precisión en las jugadas claves, cuando Lucero entra al área y decide, en vez de rematar de zurda, simular un penal… momento clave. Y para qué hablar de la chambonada del pobre Carabalí”, dijo el amigo del balong en Deportes en Agricultura.

Puntualmente sobre el impase de Carabalí, De Tezanos agrega: “yo siento que los grandes aparecen en los grandes momentos, y los llamados a ser grandes jugadores no se achican en ninguna circunstancia. Me acuerdo del debut de Claudio Bravo en eliminatorias contra Colombia de visita, y no le quedó grande. El mismo Cortés lo ha hecho bien siempre”.

“Es increíble el gol porque es de una falta de fundamentos brutal tirarse con los pies ahí, es un error que Cortés no comete. Y ahí el partido estaba en tablas, como que River tampoco estaba vuelto loco por ganarlo y el gol les abre mucho la cancha”, complementó.

Por último, Manuel De Tezanos sentencia que “me gustó Colo Colo respecto a la jerarquía del rival. No fue el mejor partido de Lucero, tuvo imprecisiones. Solari jugó muy bien más allá de alguna mala decisión. Lucero y Gil fueron dos jugadores que no estuvieron en el nivel que uno acostumbra y desaprovecharon mucho a Suazo. Me da la sensación que Colo Colo tiene 11 jugadores muy competitivos, pero no tiene cambios”.