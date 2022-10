Luis Martínez es el goleador histórico de Curicó Unido y una leyenda en el Gigante de Mataquito. Aunque nunca jugó en Primera División, el autor de 69 goles albirrojos es palabra que pesa en el Maule. Y además, vive como pocos la antesala del duelo en que el equipo de Damián Muñoz espera postergar la estrella 33 de Colo Colo, este domingo.

"Estoy feliz por la campaña que está haciendo Curicó Unido; muy feliz porque es algo histórico e inédito. Es un partido difícil, pero el fútbol que tiene Curicó se puede mostrar bien. Es un equipo chico, pero que tiene argumentos para enfrentar a un equipo así", reflexiona el ex artillero que hoy las oficia de comentarista en Frecuencia Deportiva de radio Tropical Latina.

Martínez tiene fe en lo que puedan hacer los curicanos en el Monumental, pero no se olvida del rival que tendrá al frente. "Es un desafío enfrentar a un equipo como Colo Colo, que para mí es el mejor equipo del campeonato, por la campaña que ha hecho, la calidad de los jugadores que tiene y todo lo que ha hecho este año", apunta el ídolo maulino.

"Mucha gente lo da por perdido, pero yo creo que no. Mientras no se juegue el partido, no hay nada escrito. Hay que esperar el partido y se verán las fuerzas en la cancha. Los jugadores tienen el apoyo de la gente y todos hemos apoyado esta campaña", puntualiza el histórico futbolista curicano de 62 años.

"La dirigencia debe retener a Damián Muñoz"



Otros de los focos de atención de Luis Martínez está en el entrenador de Curicó Unido, Damián Muñoz, quien reemplazó a Martín Palermo el año pasado, rescató al equipo del riesgo de descenso y hoy lo tiene encumbrado en el segundo lugar, con grandes posibilidades de clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Lucho Martínez es tajante. "Damián Muñoz ha demostrado todo el campeonato que tiene mentalidad ganadora, le ha hecho buenos partidos a Colo Colo, pero en la parte futbolística, tdo el plantel está compenetrado en sacar adelante estos partidos de la mejor manera", explica el ídolo maulino.

El técnico curicano le ganó al Colo Colo de Gustavo Quinteros como interino en el estadio Monumental (2-0), cuando el cuadro albirrojo esperaba el arribo de Martín Palermo en 2020. Luego sumó un empate 0-0 y dos derrotas (2-1 y 2-0) en un historial que no permite adelantar resultados. Pero en cualquier caso, Martínez quiere que Damián Muñoz siga.

"Yo me adelanto a los hechos. Es un técnico joven, estudioso y trabajador, que de la nada ha hecho una campaña formidable y va a ser muy difícil de retener. Pero la dirigencia tiene que hacer el esfuerzo para que se quede más tiempo. Con una campaña así, desde afuera ofrecen mucho dinero, por ejemplo lugares como México", concluye el histórico.