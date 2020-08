Lucas Wilchez juguetea con el gol a último minuto de Javier Campora: "El guardalínea es un crack"

Lucas Wilchez es uno de los jugadores que marcó el fútbol chileno por su buena onda y manera de ver el fútbol. El argentino llegó en uno de los peores momentos a Colo Colo y le tocó vivir varias derrotas, pero también un empate con sabor a triunfo.

Hasta el día de hoy es recordado el gol de Javier Campora en el Cacique en el clásico que se disputó bajo la lluvia en una tarde de noviembre, algo poco habitual en el clima santiaguino.

El volante argentino detalló el gol y admitió que con VAR se anula. "Nosotros nos dimos cuenta después en la repetición. Evidentemente con VAR el gol hubiese estado bien anulado. Campora estaba adelantado. Nos enteramos después del partido", explicó en Después Te Explico de Redgol.

La celebración del gol de Javier Campora

Sin embargo Lucas Wilchez, fiel a su estilo, tuvo que bromear con el tanto de Javier Campora y le agredeció al guardalínea. "Patricio Basualto es un crack. No sé como hizo para que se resbale y además pise el banderín jajaja", tiró como talla.

Para finalizar agregó que, "en ese partido perdíamos la punta, era un clásico. Última jugada del partido y me acuerdo que fue un tiro libre y veo a Javi cabeceando. De ahí no me acuerdo de nada. Para nosotros fue como un triunfo", sentenció.