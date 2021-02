Lista negra de Colo Colo incluye a 15 jugadores: Matías Fernández, Julio Barroso y Esteban Paredes en peligro

Cuando en Colo Colo comienzan a apagarse los ecos del festejo por la permanencia en Primera División, Blanco y Negro tiene programada una reunión clave para esta jornada, en la que el directorio estudiará el futuro del cuadro albo.

Será momento para decisiones importantes y según adelanta el periodista Edson Figueroa en el programa Redgol en La Clave, ya existe una "lista negra" que integra una decena de jugadores que dejarán partir del estadio Monumental.

"Lo primero fue la partida de Juan Manuel Insaurralde, quien ya tuvo su primer entrenamiento con Independiente. Por eso tuvo que partir rápidamente y no estuvo ayer. Quería estar, pero el vínculo con su nuevo club le exigió estar entrenando rápidamente", explica el comunicador.

Al Chaco se suma su compatriota y amigo Pablo Mouche. Y luego otros cinco jugadores de baja figuración en la presente campaña: Darío Melo, Miguel Pinto, Ronald de la Fuente, Jorge Valdivia y Branco Provoste.

"Está la situación de Julio Barroso, de Matías Fernández. Me parece que no van a seguir, por más que se revisen sus casos por todo el valor histórico. Hay mucha preocupación por las formas, por lo que pasó con Jaime Valdés y Justo Villar. Pero no están considerados para la próxima temporada", agregó Figueroa.

En cuanto a Matigol, se reconoce que el jugador "no es un costo alto, no genera ningún tipo de ruido y termina siendo siempre un ejemplo para los juveniles. Pero futbolísticamente no está considerado y creo que Matías no va a seguir", concluye el comunicador.

Esteban Paredes estuvo al margen de los momentos más relevantes de la temporada en Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Esteban Paredes no está en los planes de Colo Colo



Entre los históricos que tienen pavimentada su salida del cuadro popular se encuentra Esteban Paredes, el goleador histórico que quedó prácticamente al margen de la última parte de la temporada en el Cacique.

Figueroa puntializa que el atacante nacional "tuvo una conversación con Gustavo Quinteros. Es un ídolo, un referente, significa mucho para la institución. Pero dentro de los planes futbolísticos no está. No va a ser ni el primero, ni el segundo, ni el tercer delantero, eso ya pasó en esta temporada".

Julio Barroso no tiene grandes posibilidades de seguir en Colo Colo. Pablo Mouche fue el primer descartado. Foto: Agencia Uno

En ese sentido, el periodista aclara que el delantero colocolino "ya no estaba considerado. No estuvo en algunas situaciones. Más allá de sus lesiones, en este proyecto de Gustavo Quinteros Esteban Paredes no está. Tal vez pueda seguir un año más, pero en la cancha será difícil".

Otro caso es el de Carlos Carmona, quien también termina contrato con el cuadro maculino. "Carlos Carmona terminó ordenando y jugando bien, pero termina contrato en Colo Colo y no se le va a renovar", adelanta Figueroa.

"Se pueden buscar salidas para Iván Morales, Leonardo Valencia. Lo de (Nicolás) Blandi es un hecho y sólo no se ha podido finiquitar el acuerdo con Independiente, también viajó a Argentina. Esa es la larga lista de Colo Colo. Sé que hay muchas decisiones tomadas y que hoy se van a evaluar en el directorio", concluye el reporte.

La fórmula de contratación en Colo Colo



Los nombres no serán lo único que cambie Colo Colo en el próximo mercado. Además, el Cacique modificará la forma en que estructura su plantel desde el aspecto contractual, muy criticado por la actual regencia.

"Me parece que estos contratos de tres o cuatro años van a terminar en Colo Colo, van a ser contratos de un año con opción de compra, se va a ocupar la fórmula del préstamo y jugadores menores de 29 años. No llegarán jugadores de mayor edad a Colo Colo", completa Figueroa.