Terminó la espera para Colo Colo y ya está listo para su esperado estreno en el plano internacional. El próximo jueves 7 de abril, el Cacique debuta en la Copa Libertadores visitando al Fortaleza de Brasil por la primera fecha de la fase de grupos.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros tuvo el descanso necesario con la pausa de la fecha FIFA y tras vencer a Unión La Calera, llega con cuatro triunfos al hilo previo al choque con el Tricolor do Pici. Pero con el buen nivel mostrado, ahora lo que preocupa es el tema físico.

En el duelo frente a los Cementeros, Colo Colo no contó ni con Leonardo Gil ni con Gabriel Suazo. Ambos jugadores arrastran problemas musculares que los dejaron fuera del encuentro y los instalaron como las grandes dudas para el debut en Copa Libertadores con Fortaleza.

Pero algo de tranquilidad llega para los fanáticos del Cacique. Y es que según comentó Edson Figueroa en la última edición de RedGol en La Clave, el Colorado estaría listo para volver a las canchas junto a los albos.

Leonardo Gil superó las molestias que presentó en los últimos días y que lo dejaron fuera del partido ante Unión La Calera, por lo que estará considerado por Gustavo Quinteros para el viaje a Brasil. Su titularidad aún está en duda y dependerá de las últimas prácticas para saber si está en el mediocampo junto a César Fuentes y Esteban Pavez.

Gabriel Suazo es la gran duda

El gran problema para Colo Colo en materia de lesiones aparece junto a su capitán. Gabriel Suazo no ha logrado entrenar con normalidad luego de haber sufrido problemas físicos en los últimos partidos y es la gran duda para el debut en Copa Libertadores ante Fortaleza.

El lateral no estuvo ante Unión La Calera por la fatiga producto del desgaste que ha tenido entre el Cacique y la selección chilena. De hecho, se reveló que por eliminatorias jugó infiltrado, con su tobillo muy al límite, por lo que será esperado hasta última hora para saber si se sube o no al avión. Hay optimismo, pero no quieren correr el riesgo de algo peor.

Finalmente está el caso de Joan Cruz, quien sigue luchando por una oportunidad en el primer equipo. El mediocampista sufrió molestias en la zona del desgarro que lo tuvo fuera al inicio del torneo y será evaluado para ver si se une al resto del plantel.

Con este panorama, Colo Colo formaría ante Fortaleza en su debut en Copa Libertadores con Brayan Cortés; Óscar Opazo (Jeyson Rojas), Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo (Óscar Opazo); César Fuentes, Esteban Pavez, Leonardo Gil; Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa.