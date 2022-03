Colo Colo está listo para lo que será su regreso al plano internacional este 2022. Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde el Cacique conoció a los rivales a vencer para avanzar a la siguiente ronda.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros se ha puesto a tono en las últimas tres fechas del Campeonato Nacional, poniendo a prueba el once titular que saltará a la cancha en el torneo. Con los triunfos ante Universidad de Chile, Deportes Antofagasta y Palestino, los albos aguardan por su estreno.

Tras el sorteo, Colo Colo tiene definidos a sus rivales en la Copa Libertadores: River Plate de Argentina, Alianza Lima de Perú y Fortaleza de Brasil. El panorama se ve complejo en el papel, pero en el terreno de juego son once contra once, lo que deja claro que no es imposible.

Este sábado y luego de conocer a los equipos a vencer, la Conmebol entregó el fixture y la programación para los partidos de la fase de grupos. Y para el Cacique, las cosas comenzarán como visitante y se cerrarán de local.

El estreno será ante Fortaleza en Brasil el próximo 7 de abril, para luego recibir en el estadio Monumental a Alianza Lima (13) y River Plate (27). Tras ello se dará inicio a las llaves de vueltan, donde iniciará viajando a Perú el 5 de mayo.

La parte más difícil vendrá en el final, ya que en la quinta fecha tendrá que visitar al gigante de Argentina el 19 de dicho mes, para luego cerrar todo en busca del paso a los octavos de final en la Ruca de Pedrero el día 25.

Colo Colo ya tiene todo definido para ir por un nuevo sueño internacional en la Copa Libertadores. El Cacique sale a luchar por el segundo título en sus vitrinas, una tarea que los hinchas esperan hace años para que se concrete y así dar una vez más la vuelta olímpica en el Monumental.

Revisa el fixture de Colo Colo en la fase de grupos de Copa Libertadores 2022

Fecha 1: Fortaleza vs. Colo Colo, 7 de abril. 18:00 horas.

Fecha 2: Colo Colo vs. Alianza Lima, 13 de abril. 18:00 horas.

Fecha 3: Colo Colo vs. River Plate, 27 de abril. 20:00 horas.

Fecha 4: Alianza Lima vs. Colo Colo, 5 de mayo. 22:00 horas.

Fecha 5: River Plate vs. Colo Colo, 19 de mayo. 20:00 horas.

Fecha 6: Colo Colo vs. Fortaleza, 25 de mayo, 18:00 horas.