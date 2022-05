Leonardo Gil se lució hoy con un pase gol a Juan Martín Lucero, algo que asegura viene disfrutando mucho en Colo Colo. Esto porque Gustavo Quinteros le pidió jugar unos metros más adelantado este año, lo que saborea cuando mete esas pelotas de gol a los delanteros.

"Mi posición es nueva, hay que tener paciencia, me voy adaptando", comentó el Colo a la salida del estadio La Granja. "Hago lo mejor posible, es lindo ser asistidor para los delanteros que están anotando, hay que seguir teniendo esta regularidad", agregó.

El volante se mostró "contento, hicimos gran partido, en el segundo perdimos el control del balón, pero tuvimos llegadas. Fue apretado pero teníamos que ganar para quedar punteros. Venimos haciendo buena performance, en torneo y la Copa".

Detalló además que en los segundos tiempos a Colo Colo le cuesta más jugar. "En lo físico es normal bajar un poco por los partidos que estamos teniendo, pero es la misma propuesta, mismo juego. Merecimos ganar por cómo jugamos en el primer tiempo. Necesitamos esta contundencia para pelear por los objetivos".

Contó también que "el primer objetivo era ser campeón de la Supercopa, luego tenemos la Copa Chile que arranca el mes que viene y también está el torneo, que es cuenta pendiente y es el objetivo principal. En la Copa queremos ser competitivos, no debemos aflojar".

Por eso contó una intimidad del camarín. "Siempre le digo a mis compañeros que duermo tranquilo, estamos concentrados, metidos. Me voy preocupado si no corremos o no jugamos fútbol, pero hoy el equipo está sólido. A veces todos erramos, lo más importante es darle confianza a los compañeros".