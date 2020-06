La emocionante columna de Marcelo Barticciotto y la Copa Libertadores de Colo Colo en 1991: "Es un día para recordarlo con amor, con pasión y sin refregárselo en la cara a nadie"

Uno de los logros más importantes en la historia del deporte chileno está de aniversario, porque este viernes se cumplen 29 años del título de Colo Colo en la Copa Libertadores 1991, un día muy especial para los albos.

Marcelo Barticciotto fue uno de los jugadores clave en la obtención del título en el Cacique, y ex el puntero argentino nacionalizado chileno recordó aquel 5 de junio de 1991 en una larga columna en radio Cooperativa.

"Es un día para recordarlo con amor, con pasión, con felicidad, sin rencores, sin odio, sin refregárselo en la cara a nadie, la mejor forma de disfrutar es sabiendo que somos felices y no necesitamos acordarnos de nadie en este maravilloso momento", fue una de las frases que escribió el ahora comentarista.

El Barti agregó que "sabemos que el día de hoy nuestro corazón está tan inflado que ya no nos entra en el pecho, que no hay un solo detalle de aquel 5 de junio en que no nos acordemos de los días previos, de cada jugador, del día del partido, de los minutos exactos de cada gol. Imposible sacarlos de nuestra mente, están incrustados en nosotros y los llevaremos hasta el fin de nuestros días".

Colo Colo 1991, un equipo que será recordado por siempre

Luego, el ex Huracán unió a todos loa fanáticos del Cacique al decir que "colocolinos: Aquel 5 de junio entramos solo 11 a la cancha del Monumental, pero el partido lo jugamos todos, los que fueron al estadio y los millones que lo sufrían y empujaban desde afuera, fuimos una fuerza conjunta, llena de carácter, corazón y mucha, pero mucha fe".

"Digámosle a nuestros hijos y a nuestros nietos, miren, aquel 5 de junio de 1991, el día que tocamos la gloria, era un día como nublado, frío, gris. Es que el sol, el calor y el color estaban puestos en esa Copa maravillosa, Copa que hoy es nuestra, nuestra y bien colocolina", cerró Marcelo Barticciotto.