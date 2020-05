La confesión de Francisco Eguiluz: "Para qué andamos con cosas si todos los periodistas son de Colo Colo"

En el programa Después te Explico que transmite Redgol en su cuenta de Facebook, estuvo de invitado el periodista deportivo Francisco Eguiluz, el que no tuvo problemas para admitir que la mayoría de sus colegas son hinchas de Colo Colo.

"A mi me gusta saber de qué equipos son los que hablan, antes uno escuchaba en la tele a gallos que te decían que eran de Audax Italiano y eran colocolinos o decían que eran de Magallanes, ¡para qué andamos con cosas si todos los periodistas son de Colo Colo!"

El ex Radio La Clave agregó que "finalmente por algo se dice que Colo Colo es el equipo que tiene más hinchas y en finalmente en el periodismo se da esa lógica".

Para el final, Eguiluz asumió de qué equipo es hincha. "Yo soy de la U y no tengo ningún empacho en decirlo cuando juega mal, no tengo empacho en pelearme con los dirigentes y ¿saben qué? se nota cuando uno es de un equipo, es imposible que no se note", cerró.