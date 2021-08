Entre las historias de camarín del fútbol chileno no existe una que tenga más ediciones que el "Después te explico", una frase atribuida al reconocido Wildo, cantante, músico y representante de jugadores, y que día a día suma los protagonistas más increíbles.

Sin ir más lejos, en su nombre se bautizó "Después te explico", el late de Redgol de lunes a viernes, que en su última edición tuvo la presencia del mismísimo Wildo para desentrañar la historia de esta verdadera leyenda en el anecdotario nacional.

La historia es conocida y tiene tres personajes. Dos amigos viven juntos, uno sale a tomar un avión, pero el vuelo se cancela y vuelve al lugar. Abre la puerta y ve a su compañero encamado con otro hombre. Lo mira extrañado y él responde: 'Después te explico'.

Wildo es señalado como uno de los actores, "aunque los voy a desilusionar un poco porque eso nunca me pasó, olvídate. Lo doy por asegurado. Es una historia de músicos que se traspasó al anecdotario del fútbol", asegura antes de tomar definitivamente la palabra.

Después te Explico en voz de Wildo



"Es tanto lo que me han hueveado con el Después Te Explico que empecé a investigar a quién le pasó. Los que metieron a esta historia en el fútbol tienen nombre y apellido: Iván Zamorano y Fabián Estay. Son grandes amigos, me tocó convivir con ellos en México".

"Pero los músicos tienen tantas o más anécdotas que los futbolistas, sobre todo los que pasaban mucho en los centros nocturnos. En una época le cargaron la historia a Gervasio, que en paz descanse. Luego se la traspasaron a otro muchacho de la Nueva Ola, Willie Montes. Después metieron al Pollo (José Alfredo Fuentes)".

"Después me contaron que en La Pachanga, un local insigne que hubo por Carrascal, le pasó a uno de los músicos de Pachuco y la Cubanacán. Empecé a preguntar y hablé con muchos que tocaron en La Pachanga, hasta que llegué a un músico que se llama Patricio Bao, que vive en San Antonio y es un saxofonista antiguo, que tiene una orquesta".

Wildo, Carlos Reinoso y Pelé se juntaban cada vez que se encontraban en México

"Él me contó y me dijo que la historia le pasó a un pianista. ¿Escucharon hablar del Blue Ballet? El primer ballet de travestis en Chile, que actuaban en La Carlina. Y con un pianista, que también falleció y se llamaba Ferrau Mora, fueron a actuar a Antofagasta"

"Y me cuentan que sale un músico y encuentra a uno del Blue Ballet haciendo una cuestión rara con Ferrau. Y Ferrau es el que lo mira y le dice 'después te explico'. Desgraciadamente, él está muerto y no se puede defender".

"A mí me encanta hacer bullying y todo eso, pero no sé si hoy la anécdota le haga chiste a alguna gente, porque estamos en una época de igualdad y equidad. Y ya no sé si sea tan chistoso".

Luis Miguel, el Sol de América, también estuvo con Wildo

"La gracia está en que se la cuentas a un chileno y le pone una guitarra, luego viene otro y le pona otra guitarra, y terminas armando una orquesta sinfónica. Pero lo que hace gracia es que en es mundial, en Argentina también la cuentan".

"La única cuestión penca es que el otro día vi una nota que hizo (Juan Cristobal) Guarello y aludió al mítico Después Te Explico, que le pasó a Wildo con Carlos Reinoso. ¡Pucha, ya metieron a Carlos Reinoso!"

"Lo único que te puedo asegurar es que a mí no me pasó, pero me encanta. La única vez que me ha molestado, fue cuando me llamó una amiga medio copeteada. 'Estoy con un amigo que dice que alguien había entrado a un departamento y estabas tú ahí', decía".

Cómo no iba a estar presente el inmenso Elías Figueroa en la galería de recuerdos de Wildo

"Pero no. Está bien que me echen tallas mis amigos, pero no este huevón que no conozco, asegurando que me había visto. Asegurar que me vio, algo que juro por la vida de mis hijos y mi pareja, que en la vida me ha pasado. Y a nadie de mi entorno. Menos a Carlos Reinoso que era más castizo que olvídate... menos".

"Lo encuentro simpático y me río, lo hemos contado mil veces y mil veces da risa. ¿Componer una canción? Bueno, puede ser. A mí me hace mucha risa".