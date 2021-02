Felipe Reynero: "Como jugador no imaginas que vas a estar en un partido así de trascendental"

Cobresal tiene uno de sus partidos más importantes de la actual edición en el Campeonato Nacional cuando enfrenten, este jueves, a Colo Colo en la penúltima fecha de la temporada. Más allá de la situación que enfrenta el Cacique, para los mineros es la oportunidad de prácticamente sellar el acceso a la Copa Sudamericana.

La ilusión en el equipo es grande y así lo manifestó Felipe Reynero en entrevista con Después te Explico de RedGol. "Nuestra meta era clasificar a una copa porque ya antes habíamos cumplido con esa meta de la permenencia. De momento estamos ahí y por eso este partido es tan importante", resaltó.

El delantero tiene claro que será un partido complicadísimo. "La presión total la van a tener ellos por la opción de salir de abajo. Uno como jugador no piensa que vas a estar un partido tan trascendental como el de mañana porque uno siempre piensa que los grandes siempren pelean arriba y no el descenso. No te imaginas que sucede en tu carrera.", afirmó.

El entrenador de Cobresal, Gustavo Huerta, tiene claro cómo poder llevarse el encuentro y así se lo explicó a sus jugadores. "A Colo Colo se le puede hacer daño tocando de buena forma la pelota, con paredes, o también como se le vio en el último partido por la banda derecha que le entraron mucho. Será un bonito partido para Juan Gaete", puntualizó.

Reynero tiene par de dobletes en los dos últimos duelos que ha tenido frente a Colo Colo. "Hay historial, también les hice con Rangers y Huachipato. Mis compañeros me tiran tallas con eso pero son partidos distintos, seguramente este será mucho más complicado, más apretado", apuntó.