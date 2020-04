Habla Felipe Reynero, la bestia negra de Colo Colo hasta en el Torneo Entel eSports: “Ha sido una coincidencia”

El nombre de Felipe Reynero se ha transformado en una verdadera pesadilla para los hinchas de Colo Colo. El atacante le ha convertido cuatro goles en sus últimos dos duelos ante los albos con la camiseta de Cobresal, todo ellos derrotas para el Cacique, y recientemente se dio el lujo de eliminarlos representando a los mineros del Torneo Entel eSports de PES 2020.

En conversación con RedGol el delantero se sinceró sobre esta casualidad que él considera al ser una especie de bestia negra para los albos, además de contar una desconocida historia con Brayan Cortés, el portero de Colo Colo.

“Lo que dice la gente, uno siempre trata de tomárselo con tranquilidad. Me ha tocado marcarle cuatro goles en los últimos dos partidos y ahora esto del torneo de PES. Trato de tomar esas cosas con total tranquilidad. Ha sido una coincidencia. Esto lo cuento como anécdota, yo justo los goles que le he hecho a Colo Colo han sido a Brayan (Cortés), quien es uno de los grandes amigos que yo tengo en el fútbol. Ahora me tocó hacerle los goles en el PlayStation y dejarlo eliminado. Veremos que pasa más adelante y si sigue así la historia”, señaló nuestro sitio Felipe Reynero.

Sobre la preparación que tuvo para enfrentar a Colo Colo en el debut de Cobresal, afirmó que “hace rato que no jugaba PES, pero es el juego que siempre me compro, cada año. Un día o dos días antes de jugar ante Colo Colo me puse a practicar un poco, jugar un par de partidos. Menos mal no guatié y no quedé eliminado en primera ronda”.

“Siempre me ha llamado más la atención el PES que el FIFA. De hecho, cuando juego FIFA siento que los movimientos de los jugadores son reales o he viste goles de jugadores que son derechos y le pegan con la zurda al ángulo. Eso como que me va matando el gusto por el FIFA. Ante eso prefiero el PES. No juego mucho online, sino que la Master League, que me entretiene harto en ese juego”, agregó Felipe.

Sobre los gustos que tiene en el mundo de los videojuegos, el atacante señaló que “no me llaman mucho la atención el Fortnite o el PUGB, pero si sé que muchos juegan. Acá mismo en Cobresal tengo algunos compañeros, los más chicos y jóvenes, que les gusta harto esos juegos. Yo jugué harto el GTA en su momento, o el Godo of War. Los juegos de misiones son los que me llaman más la atención”.

Además, se dio el tiempo de opinar sobre el Torneo Entel eSports. “El torneo me ha parecido una iniciativa espectacular para que la gente se sienta más cercana a sus jugadores, por lo que está pasando en el país y en el mundo en general. Es lindo que la gente conozca a sus jugadores, que vea sus reacciones cuando hacen un gol o cuando les hacen un gol. Encontré fantástico el torneo”, sustuvo.

Para finalizar recordó la ocasión en que estuvo cerca de arribar al Monumental para defender a Colo Colo. “El 2013 después de la campaña que hice en Rangers estuve muy cerca de irme a Colo Colo. Recuerdo en una entrevista del técnico que estaba en ese momento, Omar Labruna, quien en Chilevisión dijo que yo era casi el nuevo refuerzo del equipo. Pero finalmente no sé qué pasó, parece que hubo problemas con el gerente deportivo, Juan Gutiérrez, y no se pudo llegar a un acuerdo en la negociación. Terminé yendo a Huachipato, donde jugué mi primera Copa Libertadores en ese año”, concluyó Reynero.

Felipe Reynero y Cobresal jugarán en la ronda de los cuartos de final del torneo ante Palestino, elenco que viene de despachar a Audax Italiano del certamen.