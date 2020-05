Eduardo Vilches le contesta a Diego Latorre y Carlos Navarro Montoya: "Todo lo hicieron porque le estábamos pasando por arriba"

Eduardo Vilches en conversación con Redgol le respondió a los ex jugadores de Boca Juniors Diego Latorre y Carlos Fernando Navarro Montoya por lo ocurrido en la semifinal de la Copa Libertadores 1991, que afirmaron que el partido entre Colo Colo y el cuadro Xeneize, no debió jugarse.

"Yo les pregunto ¿por qué no se tenía que termina el partido? En el fondo ellos estaban peleando, nosotros nos hicimos un lado, independiente de cómo se generó el problema, no lo entiendo, por qué tanta ofuscación, tanta rabia, tanto odio para poder pelear, y no pelear uno, eran cuatro, cinco, todo el equipo, hasta su director técnico, ellos no aceptan que fuimos superiores", aseguró el Lalo.

Lalo Vilches en la temporada 1994, (Revista Don Balón)

El jugador formado en Magallanes, insiste en que los jugadores de Boca Juniors no logran aceptar la clara derrota. "Fuimos superiores en todos los sentidos", no se cansa de decir.

El ex mediocampista relata que "ellos están menospreciando nuestro trabajo, porque nos minimizan a nosotros. Tenemos la capacidad y se notó dentro de la cancha. Hicimos todo para estar en la final, fueron menos y como los hicimos inferiores, ellos querían retener esto porque le estábamos pasando por encima.

Vilches para finalizar, pone como ejemplo a Diego Latorre, que burlescamente celebró su gol intentando provocar a los defensores de Colo Colo. "Ellos no fueron capaces de hacer lo mismo que hice yo con el Chano. Le dije 'cálmate, no te vayas encima`. El trabajo no es de uno, es de 11 que están adentro. Más el técnico y los que están en la banca. Es un trabajo y un deporte de 11, todos tienen que estar metidos en lo que están haciendo o a lo que quieren llegar en esos 90 minutos", cerró.