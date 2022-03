El festival Lollapalooza se ha convertido este fin de semana en uno de los hitos que marcan la esperada retirarad de la pandemia en Chile, con la asistencia de miles de fanáticos en las maratónicas jornadas musicales en Parque Cerrillos.

Pero la fiesta también le hizo un guiño a los hinchas del fútbol y específicamente de Colo Colo, después de que el equipo apareciera representado en uno de los números más esperados del cartel de artistas que visitan el país.

En la mitad del concierto de la banda norteamericana Turnstile, el bajista del conjunto, Franz Lyons, saltó a uno de los escenarios vestido con la camiseta oficial del Cacique, lo que significó una gran sorpresa para los asistentes y cuyo registro se viralizó en redes sociales.

El multifascético artista se convirtió en el epicentro de una jornada masiva, en la que destacaban especialmente las presentaciones de Miley Cyrus, A$ap Rocky y Alesso; junto a la reconocida agrupación de música hardcore de Maryland.

Los usuarios de redes sociales rápidamente reaccionaron ante el gesto de Lyons. "No cacho a estos locos de Turnstile, pero el bajista está con la camiseta del Colo… me cayeron bien", dijo @Sr_Spawn, mientras @bastian_gs fue por todo: "Me bordo una estrella".

Veremos si la aparición de Colo Colo en Lollapalooza tiene efectos en el Campeonato Nacional. El Cacique visitará este domingo a Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna, en busca de un triunfo que lo acerque al liderato de la tabla de posiciones.