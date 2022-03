Tras dos años de ausencia producto de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, este viernes regresó el festival más esperado por millones de latinoamericanos, la décima versión de Lollapalooza 2022, el que abrió sus puertas este viernes a partir de las 12:00 horas.

El festival de diferentes tipos de música contempla a más de 100 artistas entre el día viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo. Además, es importante destacar que el evento cambió de locación al Parque Bicentenario de la comuna de Cerrillos (anteriormente se realizaba en Parque O’Higgins).

Te invitamos a revisar el horario extendido del Metro de Santiago en estos tres días de Lollapalooza 2022.

Lollapalooza2022 | Mira AQUÍ en directo por streaming y online gratis el festival de música

El plato fuerte de este día viernes 18 de marzo es Foo Fighters y el dj Martin Garrix, te invitamos a ver su presentación en vivo en vtreslollacl.cl junto a los siguientes artistas:

Jhay Cortez, Kaytranda, Cultura Profética, Idles, Justin Quiles, Alexisonfire, Alessia Cara, Remi Wolf, The Wombats, Channel Tres, Marky Ramone, Trueno, PAblo Vittar, Fernando Milagros, Totó La Momposina, Saiki, Camila Moreno, Polima Westcoast & Galee Galee, Harry Nach, Flor de Rap, Paula Cendejas, Kiddtetoon, Francisco Victoria, Rootz Hi-Fi, Dulce y Agraz, Delic, The Alive, Bocho, Temple Agents, Antónima, Los Fi, Banda Porota, Cuenta Cartón y School of Rock.